Twitch greift durch: Streamer können Zuschauer bald komplett bannen

Amazons Livestreaming-Dienst Twitch geht stärker gegen toxisches Verhalten vor. Streamer können unerwünschte Nutzer bald nicht mehr nur aus dem Chat verbannen, sondern sie zudem am Zuschauen des Streams hindern. Es gibt allerdings einen Haken.

Wenn der Bildschirm schwarz bleibt

Livestream-Sperre (noch) nicht zu Ende gedacht

Zusammenfassung Twitch geht verstärkt gegen toxisches Verhalten vor

Streamer können unerwünschte Nutzer aus Chat und Stream verbannen

Neue Funktion ab September global aktivierbar

Selektives Vorgehen gegen gebannte Nutzer nicht möglich

Nutzer können trotz Bann über Inkognito-Fenster Streams sehen

Gebannte Nutzer können weiterhin Clips und VODs abrufen

Überlegungen zu IP-Bans, aber technischer Aufwand und Komplikationen

Nicht nur Microsoft verschärft seine Regeln , um gegen toxisches Verhalten, Mobbing und Belästigung in (Gaming)-Communities vorzugehen, auch Twitch schiebt dem jetzt einen weiteren Riegel vor. Den zurückliegenden Patch Notes-Stream nutzte die Amazon-Tochter, um über neue Regeln und Funktionen aufzuklären - zur Freude aller Streamer.Diesen war es bisher nur möglich, negativ aufgefallene Nutzer temporär (Timeout) oder permanent vom eigenen Chat und so auch von der Interaktion mit der damit verbundenen Community auszuschließen. Nun legt Twitch den zweiten Gang ein und ermöglicht Streamern, gebannte Nutzer auch am Zuschauen zu hindern.Ab September soll eine entsprechende Option bereitstehen, die scheinbar nur global aktiviert werden kann. Somit können Streamer lediglich alle gebannten Nutzer vom eigenen Livestream ausschließen, nicht aber selektiv vorgehen. Dennoch scheint man den Schritt seitens der Streamer zu begrüßen, da die Hemm­schwelle für toxisches Verhalten so noch einmal erhöht werden könnte.Dennoch bleibt Internettrollen ein simples Schlupfloch. Die Amazon-Tochter erlaubt weiterhin, dass Nutzer auch ohne Twitch-Account Livestreams wieder­geben können. Das Ausloggen aus dem eigenen Konto oder die Nutzung des Inkognito-Fensters im Browser umgeht somit den Bann zum Teil. Ebenso können gebannte Nutzer nicht daran gehindert werden, Clips oder bereitgestellte VODs (Video-on-Demand) abzurufen.Um die Hürden weiter zu erhöhen, denken die Verantwortlichen schließlich darüber nach, in Zukunft die Möglichkeit von IP-Bans zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte man diesen Schritt jedoch auch aufgrund des damit verbundenen technischen Aufwands und möglicher Komplikationen nicht gehen.