Twitch Turbo: Livestreaming-Dienst erhöht Preise für werbefreies Abo

Die Streaming-Plattform Twitch hat die Preise für Turbo-Abonnements erhöht. Mit Twitch Turbo haben Zuschauer die Möglichkeit, Streams ohne Werbung anzusehen. Neben exklusiven Emojis sollen Nutzer in den nächsten Monaten auch einige neue Features erhalten.

Abonnement zunächst ohne neue Features

Zusammenfassung Twitch erhöht Preise für Turbo-Abonnements auf 11,99 Euro pro Monat.

Bestehende Abonnenten können noch drei Monate zu alten Konditionen verlängern.

Nutzer erhalten Werbefreiheit, Emojis, individuelle Farben & mehr.

Neue Features in den nächsten Monaten möglich.

Nutzer in manchen Regionen profitieren von Preisänderung.

Nutzer überwiegend unzufrieden mit Preiserhöhung.

Wer die Turbo-Mitgliedschaft bereits abgeschlossen hat, dürfte in den letzten Tagen eine E-Mail erhalten haben. In der Nachricht kündigt Twitch an, dass das Abo jetzt mit 11,99 Dollar pro Monat zu Buche schlägt. Bislang wurden monatlich nur 8,99 Dollar fällig. Hierzulande beträgt der neue Preis 11,99 Euro pro Monat. Bestehende Abonnements können allerdings noch drei Monate lang zu den alten Konditionen verlängert werden. Anschließend gelten dann die neuen Bedingungen. Alternativ können Nutzer das Abo jederzeit kündigen.Trotz der Preiserhöhung bringt die Mitgliedschaft zunächst keine zusätzlichen Funktionen mit sich. Erst in den kommenden Monaten könnte Twitch weitere Leistungen in das Turbo-Abo integrieren. Details hierzu gibt es bisher noch nicht. Der größte Vorteil besteht aktuell darin, Livestreams werbefrei anschauen zu können. Zudem erhalten Abonnenten einige Emojis, individuelle Farben für die Darstellung ihres Nutzernamens im Chat sowie zusätzlichen Speicherplatz für aufgezeichnete Übertragungen.Selbstverständlich ist ein Großteil der Nutzer nicht gerade erfreut von den zusätzlichen Kosten. In einigen Regionen wurde der Preis noch stärker angezogen. Im Gegensatz dazu wurden die Konditionen in manchen Teilen der Welt verbessert, sodass einige Nutzer von der Änderung profitieren. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, das laufende Abo zu kündigen und eine neue Mitgliedschaft abzuschließen.