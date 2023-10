X führt zwei neue Abonnements ein, eines davon, "Premium+", für 16 Euro pro Monat, eines, das "Basis" heißt, für 3 Euro im Monat. Damit will X mehr Nutzer dazu bewegen, bei X zu bleiben und für den Dienst zu bezahlen.

Preise und Verfügbarkeit

Zugang zu den wichtigsten Premium-Funktionen

Premium+

Erweiterte Nutzung:

Post bearbeiten



Längere Posts



Post rückgängig machen



Längere Videos



Beste Artikel



Lesemodus



Hintergrund-Videowiedergabe



Download videos



Keine Werbung in "Für dich" und "Folge ich"



Größter Boost für Antworten

Hub für Gestalter*innen:

Geld für Posts



Gestalterabonnements



X Pro (nur Web)



Media Studio (nur Web)



Analytics (nur Web)

Verifizierung und Sicherheit:

SMS two-factor authentication



Verschlüsselte Direktnachrichten



Häkchen



Identitätsverifizierung

Customization:

App-Symbole



Bookmark folders



Angepasste Navigation



Design



Tab "Highlights"



Deine "Gefällt mir"-Markierungen ausblenden



Dein Häkchen ausblenden



Deine Abonnements ausblenden

Das Basis-Abo gibt es für 3 Euro monatlich (32 Euro bei Jahreszahlung), das Premium-Abo für 8 Euro (84 Euro bei Jahreszahlung), das Premium+ Abo 16 Euro monatlich (168 Euro bei Jahreszahlung).Die Premium+ Option kann man nur im Web abschließen - Elon Musk möchte von den Einnahmen nichts an Google oder Apple anbieten, für den Fall, dass ihr euch über die Smartphone-Apps anmelden würdet. Die neuen Abo-Stufen können ab sofort gebucht werden.Einer der Hintergedanken ist: Nutzer brauchen sich nicht über eine Werbe- und Bots-Flut beschweren und abwandern, sondern können stattdessen bezahlen und so einen Teil der gröbsten Kritikpunkte an dem ehemaligen Twitter-Dienst ausmerzen.Denn X, das soziale Netzwerk, das früher unter dem Namen Twitter bekannt war, führt jetzt gleich zwei neue Abonnements für ein. Sie ergänzen die bereits eingeführte Premium-Stufe, die 8 Euro pro Monat kostet, wird aber nur im Web, also über einen Webbrowser oder nicht in der App, verfügbar sein.Die neue Basis-Stufe wird laut X den "Zugang zu den wichtigsten Premium-Funktionen" bieten. Das heißt konkret, dass Abonnenten in der Lage sein werden, Beiträge zu bearbeiten oder rückgängig zu machen und längere Beiträge zu schreiben, aber sie werden nicht das blaue Häkchen "verifiziert" erhalten können.Das Premium-Abo für 8 Euro pro Monat (früher bekannt als Twitter Blue) wird nicht abgeschafft, d. h. wer sich für dieses Abo anmeldet, erhält weiterhin Funktionen wie das blaue Häkchen für verifizierte Accounts, und vieles mehr. Das neue Premium+-Abo wird die Werbung in den Zeitleisten "Für Sie" und "Folgen" vollständig entfernen. Zudem gibt es vollen Zugang zu den X-Ersteller-Tools.Die Übersicht mit allen Funktionen und Extras für Premium+ haben wir in einer Liste am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Die neuen Stufen kommen ein Jahr nach der Übernahme des Social-Networking-Unternehmens durch Elon Musk . Seitdem hat er zahlreiche Änderungen an dem Dienst vorgenommen, darunter auch die Namensänderung.