Qualcomm hat sein Snapdragon Summit gestern nicht nur genutzt, um neue Plattformen für Windows-PCs und Android-Smartphones vorzustellen, sondern bringt mit dem Snapdragon S7 und S7 Pro auch neue Chipsätze für drahtlose Kopfhörer auf den Markt. Was an sich keine Erwähnung wert wäre, wird durch eine Eigenschaft des Snapdragon S7 Pro aber dann doch interessant.Der neue Chip, welcher konkret Snapdragon S7 Pro Gen 1 genannt wird, soll eine sogenannte "Sound-Plattform" sein, also ein integrierter Chip, welcher speziell für das Streaming und die Wiedergabe von Audiodaten über Funk ausgelegt ist. Der Snapdragon S7 Pro Gen 1 bietet unter anderem Bluetooth 5.4 und soll darüber hinaus über eine integrierte "Micro-NPU" verfügen, also eine KI-Recheneinheit, die zur Verbesserung der Audioqualität und zur Geräuschunterdrückung verwendet wird.Die Besonderheit des Snapdragon S7 Pro Gen 1 ist aber, dass der Chip "Micro-Power"-WLAN unterstützt, also eine extrem stromsparend arbeitende WiFi-Variante, die im Grunde helfen kann, die Reichweite drahtloser Kopfhörer enorm zu vergrößern. Wo Bluetooth an seine Grenzen stößt, soll sozusagen WLAN übernehmen können. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Funkstandards soll vom Nutzer dabei unbemerkt bleiben, verspricht jedenfalls Qualcomm.Wer also künftig drahtlose Kopfhörer mit dem neuen Snapdragon Soundchip besitzt, kann bei entsprechender Unterstützung seitens des Hostgeräts - es wird die XPAN-Technologie vorausgesetzt - sich in einem beliebigen Abstand zum Hostgerät mit seinen mobilen Kopfhörern bewegen, solange sich beide Geräte im gleichen WLAN befinden.XPAN steht für Expanded Personal Area Technology und soll in der Lage sein, verlustfreie 192kHz-Audiodaten per WLAN zu übertragen. Das Ganze ist auch Teil des Snapdragon 8 Gen 3 High-End-SoCs für Smartphones und des Snapdragon X Elite Prozessors für Windows -basierte PCs, die gestern ebenfalls vorgestellt wurden. Die normale Ausgabe des Snapdragon S7 ohne den Namenszusatz Pro ist im Grunde der gleiche Chip, bietet aber keine WLAN-Unterstützung.