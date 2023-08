GAMAM: Die Gehaltsgräben der Tech-Riesen

Apple ist mit einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen U.S.-Dollar nicht nur der wertvollste Konzern an der Börse, auch sein Geschäftsführer Tim Cook hat 2022 vom Höhenflug des Tech-Riesen profitiert. Laut des jährlichen Berichts an die Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Cook im vergangenen Jahr knapp 99 Millionen US-Dollar verdient, drei Millionen davon als reguläres Gehalt. Damit erreicht er dank des umfangreichen Bonus-Pakets, das Alphabet-CEO Sundar Pinchai im vergangenen Jahr zugesprochen wurde, nur Platz zwei der meistverdienenden GAMAM-Geschäftsführer. Das Verhältnis zwischen Angestelltengehalt und Geschäftsführereinkünften ist unter den großen Tech-Konzernen allerdings nirgendwo so schlecht wie bei Apple.Der bereits erwähnte Bericht, den jedes börsennotierte Unternehmen bei der Behörde einreichen muss, führt neben den Gehältern der Chefetage auch das Median-Angestelltengehalt der jeweiligen Firmen auf. Bei Apple liegt dieses bei etwa 84.000 U.S.-Dollar. Cook hat 2022 also fast 1.200 Mal so viel verdient. Diese Diskrepanz lässt sich zum Teil mit einer Sondervergütung in Form von Aktienzuteilungen erklären, die etwa 83 Millionen U.S.-Dollar ausgemacht hatten. Geht man vom reinen Gehalt aus, rückt Apple mit einem Verhältnis von 35:1 in die Nähe von Amazon mit seinem Verhältnis von 38:1.Die tatsächlichen Einkünfte der Big-Tech-Führungsriege, die in der Regel deutlich höher ausfallen, werden in den entsprechenden Berichten allerdings nicht abgebildet. Trotz seines über die Jahre stabilen und vergleichsweise geringen Gehalts von 1,7 Millionen U.S.-Dollar wird das Vermögen von Amazon-Gründer Jeff Bezos derzeit auf 155 Milliarden US-Dollar beziffert. Amazon-CEO Andy Jassy verdiente 2022 1,3 Millionen US-Dollar.Obwohl deutliche Gehaltsunterschiede zwischen regulären Angestellten und der Chefetage in den meisten Unternehmen normal sind, stellt sich gerade bei Firmen wie Apple, Microsoft oder Meta die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Arbeitseinsatz und tatsächlicher Entlohnung. Laut Analysen des Economic Policy Institutes stiegen die Geschäftsführergehälter von Konzernen auf dem S&P-500-Index von 1978 bis 2020 inflationsbereinigt um 1.337 Prozent, während sich das Gehalt von Angestellten ohne Führungsverantwortung im selben Zeitraum um lediglich 18 Prozent erhöhte.