Cities: Skylines 2 - Publisher gesteht kurz vor dem Start Probleme ein

Cities: Skylines hat eine treue Fangemeinde und gilt als der heimliche Retter des Genres, da die Sim City-Reihe seit Jahren für viele nicht mehr den Wunsch nach einer möglichst freien Städtebausimulation erfüllen kann. Mit Spannung wird deshalb auch der Nachfolger Cities: Skylines 2 erwartet, der nächste Woche starten soll. Statements des Publishers zur Performance dürfen aber stutzig machen.Wie Eurogamer berichtet, hat Paradox Interactive eingeräumt, dass man aktuell nicht mit der Leistung beziehungsweise Optimierung des Spiels zufrieden ist. Das Spiel habe zum aktuellen Zeitpunkt "angestrebte Benchmarks nicht erreicht."Wäre es also klug, den Start in der nächsten Woche noch einmal zu verschieben? Paradox sieht das nicht so. "Jetzt zu veröffentlichen, ist der beste Weg in die Zukunft", so das Unternehmen in einem Statement im offiziellen Forum Die mindestens überraschende Aussage hatte der Publisher in einem Post unter der Überschrift "Bedenken bezüglich der Leistung von Cities: Skylines 2 Performance" geteilt. Zuvor waren die Mindestanforderungen an die PC-Version angehoben und die Konsolen-Versionen wegen Leistungsproblemen auf das Frühjahr 2024 verschoben worden.Und auch bei Erfüllung der neuen Anforderungen an die PC-Hardware sollte man mit Annahmen zur Optimierung des Titels wohl vorsichtig sein. Paradox selbst ergänzt zu seiner Erklärung, dass man die "Erwartungen an die Leistung" vor dem Release "managen" wolle. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es für die Langfristigkeit des Projekts am besten ist, es jetzt zu veröffentlichen", erklärt das Unternehmen.