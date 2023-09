WhatsApp bringt großes Redesign seiner mobilen Apps auf den Weg

Der Messenger WhatsApp ist der beliebteste der westlichen Welt und gehört für viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen zum Alltag. Die App entwickelt ich zwar ständig weiter, optisch ist sie aber seit Jahren in vielerlei Hinsicht unverändert. Doch das ändert sich demnächst.

Neue Optik für WhatsApp

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Zusammenfassung WhatsApp erhält ein umfassendes Redesign.

Änderungen sind in der neuesten Android-Beta 2.23.20.10 sichtbar.

Grün wird aus der Navigationsleiste entfernt.

Dunkler Modus erhält helleres Grau, überarbeitete Chat-Bubbles.

Icons und zentrale Navigation werden ebenfalls überarbeitet.

Meta hat WhatsApp in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe an neuen Features spendiert. Wie anfangs erwähnt, hat sich die Benutzeroberfläche hingegen kaum weiterentwickelt. Meta hat allenfalls Ergänzungen und Anpassungen vorgenommen, um die neuen Funktionen unterzubringen, die Gesamtheit von WhatsApp ist aber eben gleich geblieben.Doch wie WABetaInfo berichtet, wird sich das schon bald ändern, denn Meta hat ein mehr oder weniger umfassendes Redesign gestartet. Denn in der neuesten Beta für Android mit der Versionsnummer 2.23.20.10, sind diverse Änderungen zu sehen, die ein durchaus signifikantes Facelifting darstellen - man kann allerdings auch nicht davon sprechen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt.So entfernt WhatsApp das Grün aus der Navigationsleiste und macht diese überwiegend farblos. Das betrifft sowohl den Startbildschirm als auch die Chats selbst und ist vor allem in der hellen Darstellung sichtbar bzw. relevant - denn im dunklen Modus ist die obere Leiste schon jetzt entsprechend angepasst.Auch die untere Leiste ist im Hinblick auf die Farben angepasst worden, hier wurde dem dunklen Modus ein etwas helleres Grau spendiert, damit sich diese besser vom Rest der UI absetzt. Wichtiger ist, dass das Update im Dark Mode überarbeitete Chat-Bubbles mit sich bringt, außerdem wurde der schwebende Aktionsbutton neu designt.Die Icons werden ebenfalls überarbeitet, diese Änderungen wurden bereits bei früheren Betaversionen gesichtet, insgesamt wird im Vergleich zur aktuellen Version auch die Art und Optik der zentralen Navigation bzw. der dazugehörigen Leiste verändert.Die hier beschriebenen Änderungen gelten in erster Linie für Android, allerdings wird auch die iOS-Version angepasst - auf Apple-Geräten dürfte die UI aber im einen oder anderen (neuen) Punkt etwas anders aussehen. Derzeit ist das alles aber ohnehin noch im Betastadium, es könnte sich also noch einiges ändern.