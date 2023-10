Lieferdienst wurde von zwei Betrügern besonders dreist abgezockt

Zwei Männer aus den USA haben es geschafft, einen Millionenbetrag vom Lieferdienst Uber Eats abzuzocken. Wie die nun öffentlich gewordenen Berichte über den Fall zeigen, ging ihre Betrugsmasche am Ende allerdings doch nicht auf.

Zusammenfassung Zwei Männer aus Florida zockten Uber Eats ab

Nutzten Prepaid-Karten der Kurierfahrer für Betrug aus

Meldeten sich als Kurierfahrer und Kunden an

Betrug dauerte 19 Monate, ergaunerten über eine Million Dollar

Uber entdeckte Betrug durch interne Prüfsysteme

Beschuldigte, 21 und 38 Jahre alt, wurden verhaftet

Sie erwarten nun einen Gerichtsprozess wegen Betrugs und Diebstahls

Die beiden Beschuldigten aus dem US-Bundesstaat Florida nutzten es schamlos aus, dass Uber Eats seinen Kurierfahrern Prepaid-Karten zur Verfügung stellt, auf denen ein Budget für unerwartete Ausgaben vorgehalten wird. Bis zu 700 Dollar stehen so zur Verfügung, die notfalls eingesetzt werden können - Hauptsache, die Bestellungen werden pünktlich zugestellt.Wie das Magazin Insider unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, haben die beiden Männer sich in mehreren Regionen immer wieder als Kurierfahrer und Kunden bei dem Dienst angemeldet und sich gegenseitig Bestellungen zugeschanzt. All dies diente aber vor allem dem Zweck, an die Prepaid-Guthaben heranzukommen.Dies taten die Komplizen aber nicht einfach einige Male. Über einen Zeitraum von 19 Monaten hinweg müssen sie sich quasi hauptsächlich mit dieser Tätigkeit beschäftigt haben. Laut der Polizei konnten sie immerhin mehr als eine Million Dollar an Gesamtguthaben von dem Essenslieferdienst ergaunern, bis die Sache nun aufflog.Wie genau die Sache letztlich auffiel, wurde nicht näher ausgeführt. Allerdings deutete das Unternehmen in einer Stellungnahme an, dass die internen Prüfsysteme letztlich anschlugen. "Uber investiert weiterhin in robuste Betrugsbekämpfungssysteme und -technologien, die es unserem Global Investigation Team ermöglichten, die Strafverfolgungsbehörden proaktiv auf diesen Fall aufmerksam zu machen", so ein Uber-Sprecher gegenüber Insider.Die beiden Beschuldigten im Alter von 21 und 38 Jahren müssen sich nun wegen organisierten Betrugs und schweren Diebstahls verantworten. Sie seien Anfang des Monats verhaftet worden und erwarten nun ihren Gerichtsprozess.