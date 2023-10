Aqara: Die besten Smart-Home-Angebote zum Amazon Prime Day

Aqara zeigt sich zum Amazon Prime Day mit tollen Angeboten rund um das Thema Smart-Home und senkt jetzt die Preise seiner beliebten Sen­soren, Kameras, Video-Türklingeln und Co. Und das Beste: Sie sind mit allen Assistenten kompatibel - Alexa, Siri und Google Home.

Die soeben gestarteten Prime Deal Days lohnen sich für alle, die ihr smartes Zuhause mit neuen Gadgets zum günstigen Preis ausstatten wollen. Aqara bietet sein umfangreiches Smart-Home-Sortiment anlässlich der Schnäppchen-Tage bei Amazon stark reduziert an, vor allem wenn es um die Bereiche Sicherheit und Energiesparen geht.Vom smarten Anwesenheitssensor mit Radar-Technologie über Si­cher­heits­ka­me­ras und Video-Türklingeln bis hin zu Heizkörperthermostaten und Sensoren für Türen, Fenster sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen ist die Auswahl an Aqara-Produkten vielfältig. Und das mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.Mit dem kabelgebundenen Anwesenheitssensor Aqara FP2 bringt das Unternehmen die mmWave-Radartechnik in das Wohnzimmer von Otto Normalverbraucher. In Räumen mit bis zu 40 Quadratmetern erkennt der Sensor sämtliche Bewegungen. Die Präzision geht sogar so weit, dass der Aqara FP2 mehrere Personen und mögliche Stürze erkennen kann.Das macht den Anwesenheitssensor zu einem praktischen Sicherheitsprodukt, gerade auch in Haushalten mit älteren Personen. Darüber hinaus sorgt ein integrierter Lichtsensor für eine noch einfachere Automatisierung der Beleuchtung, da Lampen etwa bei entsprechender Dunkelheit und nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten geschaltet werden können.Vor allem das Thema Sicherheit wird bei Aqara großgeschrieben. Besonders beliebt ist die Aqara G3-Kamera mit integriertem Zigbee 3.0-Hub. Mit ihr könnt ihr nicht nur Räume in 2K-Auflösung überwachen, sondern auch bis zu 128 wei­te­re Aqara-Geräte eurem Smart-Home hinzufügen. Tolles Feature: Per künst­li­cher Intelligenz (KI) erkennt die Kamera Gesten, Gesichter und sogar Haustiere.Ebendiese Gesichtserkennung übernimmt die Aqara G4 Video-Türklingel , damit man schnell und mühelos weiß, wer sich gerade an der Tür befindet. Gleichzeitig dient das Gadget als Sicherheitskamera auf dem eigenen Grundstück und kann zudem als Alarmanlage eingesetzt werden. Weiterhin empfehlen wir einen Blick auf die Tür- und Fenstersensoren von Aqara , die sich ebenso optimal in Automatisierungen für Licht, Heizung und Sicherheit einfügen lassen.Zu guter Letzt sollte man sich bereits jetzt auf die kalte Jahreszeit einstellen und sein Smart-Home entsprechend vorbereiten. Um im Winter Heizkosten zu sparen, bietet sich das Aqara E1 Heizkörperthermostat an. Es reguliert die Temperatur im Raum und heizt dank Geofencing nicht ins Leere, wenn ihr eure Wohnung verlasst. Praktisch: Das Thermostat kann per Sprachassistent gesteuert werden.Richtig smart wird es, wenn zusätzlich der Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verwendet wird. Das kabellose Hygrometer-Thermometer kann einfach in die Heizungsautomatisierung eingebunden werden, um zu hohe oder niedrige Temperaturen zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. So erinnert euch der Sensor ans Lüften und stimmt die Temperatur auf Wunsch mit dem Thermostat ab.