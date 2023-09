Aqara: Günstige Angebote für mehr Sicherheit im Smart-Home

Aqara gehört zu den beliebtesten Anbietern von Smart-Home-Zubehör und sorgt mit Video-Türklingeln, IP-Kameras und einer Vielzahl smarter Sensoren seit Jahren für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause. Nun werden die Geräte bei Amazon im Preis gesenkt.

Aqara

Aqara G4: Smarte Video-Türklingel mit KI-Boost

Aqara G4 Video-Türklingel Jetzt für 101,15 Euro bei Amazon

Aqara G3: Sicherheitskamera mit 2K-Auflösung

Aqara G3 Kamera-Hub Jetzt für 93,49 Euro bei Amazon

Die smarten Aqara Tür- und Fenstersensoren

Aqara Tür- & Fenstersensor Jetzt für 14,44 Euro bei Amazon

Aqara P1: Bewegungsmelder mit 5-Jahre-Akku

Aqara P1 Bewegungsmelder Jetzt für 22,09 Euro bei Amazon

Wenn es um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden geht, sollten keine Kosten und Mühen gescheut werden, um am Abend ruhig schlafen zu können. Dass man ein WG-Zimmer, die Wohnung oder das eigene Haus aber auch ohne ein riesiges Loch im Geldbeutel absichern kann, zeigt das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis von Aqara.Im deutschen Aqara-Store auf Amazon findet ihr aktuell viele reduzierte Smart-Home-Produkte, vor allem mit Bezug auf das wichtige Thema Sicherheit. Der Hersteller gewährt jetzt stolze. Etwa auf die Aqara G4 Video-Türklingel, die Aqara G3 Sicherheitskamera, den Tür- und Fenstersensor oder die Aqara P1 Bewegungsmelder.Aktiviert einen 5-Prozent-Coupon direkt auf den Pro­dukt­sei­te von Aqara auf Amazon. Nutzt zustätzlich den Gutschein-Codeim Warenkorb bzw. an der Kasse und erhöht den Rabatt somit auf 15 Prozent.Die Aqara G4 Video-Türklingel gehört zu den beliebtesten Geräten des Herstellers, mit dem man sich bereits an der Haustür absichern kann. Nicht nur ersetzt sie die klassische Gegensprechanlage mit einer smarten Verbindung zu eurem Smartphone, sondern nutzt zudem auch künstliche Intelligenz, um Gesichter automatisch zu erkennen und diese in Smart-Home-Routinen von Alexa, Siri oder Google Assistant einzubeziehen.Zu den weiteren Pluspunkten der Aqara G4 Video-Türklingel gehören die 1080p-Kamera mit 162-Grad-Weitwinkel und Infrarot-Nachtsicht, die lokale oder auf Wunsch auch Cloud-basierte Datensicherung und die einfache Installation dank optionalem Batteriebetrieb. Unser persönliches Highlight: ein integrierter Stimmverzerrer zur Abschreckung und zum erhöhten Schutz der Privatsphäre.Mit der Aqara G3 bietet der Hersteller eine smarte Sicherheitskamera an, die für den Innenraum konzipiert wurde und durch einen integrierten Motor samt Schwenk- und Neigemechanismus einen Betrachtungswinkel von 360 Grad ermöglicht. Das Thema künstliche Intelligenz (KI) spielt - wie bei der Aqara G4 - auch hier eine große Rolle, da von der 2K-Kamera nicht nur Gesichter, sondern auch Haustiere und sogar Fingergesten erkannt werden können.Somit entstehen vielfältige Möglichkeiten, um Benachrichtigungen auszulösen, Smart-Home-Szenarien zu starten oder im Urlaub über unerwünschte Besucher informiert zu werden. Praktisch: Die Aqara G3 dient nicht nur als Kamera, sondern gleichzeitig auch als Zigbee-Hub für bis zu 128 weitere Aqara-Geräte und ist dabei zudem mit den wichtigsten Ökosystemen (z.B. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit etc.) kompatibel.Zur Sicherung von Türen und Fenstern könnt ihr euer Smart-Home mit dem Aqara "Door and Window"-Set erweitern. Die Zigbee-kompatiblen Sensoren sind mit einem hochpräzisen Sensor ausgestattet und informieren euch stets über den Öffnungs- und Schließzustand in Echtzeit. Auch Schubladen können mit dem Aqara-Gadget ausgestattet werden. Praktisch sind die Sensoren vor allem dann, wenn sie in Smart-Home-Szenarien integriert werden.So kann der Tür- und Fenstersensor auf Wunsch automatisch ein Signal an Thermostate, Lampen, Steckdosen und Co. senden, um die Klimatisierung zu optimieren und somit am Ende des Tages die Strom- und Gasrechnung zu senken. Einfach installiert, erhöht das Aqara "Door and Window"-Set letztendlich auch die Sicherheit, da er bei möglichen Einbruchsversuchen schnell Alarm schlagen kann - egal ob ihr gerade zu Hause seid oder unterwegs.Zu guter Letzt empfiehlt sich der Klassiker im Portfolio des Herstellers - der Aqara P1-Bewegungsmelder . Er verfügt mit einem 170-Grad-Blickwinkel und einer Reichweite von bis zu sieben Metern über einen besonders flexiblen und frei einstellbaren Erfassungsbereich. Zudem erkennt er nicht nur Bewegungen, sondern verfügt auch über einen integrierten Lichtsensor.Gerade für die anstehende dunkle Jahreszeit gilt er als Must-Have im smarten Zuhause, wenn es darum geht, die Automatisierung von Lampen und Steckdosen zu optimieren - und zwar nur dann, wenn die überwachten Räume auch genutzt werden. Somit sorgt der Aqara P1 nicht nur für Sicherheit und eine smarte Lichtsteuerung, sondern er spart Strom und somit am Ende auch Geld. Großer Pluspunkt: Die Batterielebensdauer gibt Aqara mit satten fünf Jahren an.