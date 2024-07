Prime Day: Smart-Home-Produkte von Aqara zum Bestpreis

In den letzten Stunden des Amazon Prime Day sinken die Preise von vielen Aqara Smart-Home-Gadgets. Hochwertig und günstig: So kennt man die beliebten Produkte. Wir haben alle Details zu den re­du­zier­ten Angeboten vom intelligenten Türschloss bis zum praktischen Sensor.

Die beste Zeit für ein Smart-Home-Upgrade

Türen und Fenster immer im Blick

Automatisierung nach Temperatur und Feuchtigkeit

Wenn alte Haushalte smart werden

Weg mit dem altertümlichen Schlüssel

Es gibt kaum einen besseren Tag im Jahr als den Prime Day, um seinem Smart Home für wenig Geld ein tolles Upgrade zu spendieren. Wir empfehlen, jetzt einen Blick auf das umfangreiche Sortiment von Aqara zu werfen. Der Hersteller ist bekannt für seine vielseitigen Smart-Home-Gadgets, die nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöhen.Den Amazon Prime-Day-Rabatt nutzt Aqara, um seine Bestseller noch einmal besonders in Szene zu setzen. Von preiswerten Sensoren für Türen und Fenster sowie zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit über eine clevere Steuerung für bereits vorhandene Rollläden bis hin zum neuen intelligenten Türschloss - das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.Der Aqara Tür- und Fenstersensor spielt vor allem für die Sicherheit, aber auch beim Thema Energiesparen eine wichtige Rolle. Er kann an nahezu allen Türen, Fenstern und sogar Schubladen oder Schränken angebracht werden, um den Benutzer über den Status offen oder geschlossen zu informieren. Klingt einfach, hat darüber hinaus aber viele Vorteile.So kann etwa ein Alarm ausgelöst werden, wenn Unbefugte Türen oder Fenster öffnen. Oder das Licht im Smart Home schaltet sich automatisch ein, sobald nachts die Haustür geöffnet wird. Und wer im Winter nicht zum Fenster hinaus heizen möchte, lässt das Thermostat automatisch regeln, wenn ein offenes Fenster (z.B. beim Lüften) erkannt wird.Die hochwertigen Sensoren von Aqara zur Messung und Analyse von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können eine entscheidende Rolle in der Smart-Home-Automation spielen. Sie ermöglichen nicht nur eine komfortable Fern­über­wa­chung und Alarmierung bei Überschreitung vordefinierter Schwellenwerte, sondern können auch in verschiedene Routinen eingebunden werden.Ein Szenario: Stellt der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Raum fest, können automatisch Lüfter und Luftbefeuchter aktiviert werden. Auch die Kommunikation zwischen Sensoren und beispielsweise Heizkörperthermostaten ist denkbar, vor allem wenn im Winter die Temperaturen sinken. Besonders praktisch ist, dass sich das kostengünstige Gadget in bereits bestehende Ökosysteme von Apple HomeKit oder Amazon Alexa integrieren lässt.Nicht jeder Haushalt ist mit elektrisch gesteuerten Rollläden ausgestattet. Oft hängt noch die klassische Perlenschnur an der Wand, mit der man sich mehrfach täglich abmühen muss. Die Aqara Rollladensteuerung E1 schafft hier Abhilfe. Sie lässt sich an ebendiesen Rollladenschnüren befestigen und übernimmt bzw. automatisiert das Öffnen und Schließen.Praktisch ist, dass alle Zeitpläne per App eingestellt und sogar bestimmte Positionen (z.B. halb offen) des Rollladens gespeichert werden können. Und das alles ohne zusätzliche Kabel: Die Rollladensteuerung arbeitet mit einem Akku, der eine Laufzeit von zwei Monaten verspricht und dann einfach zeitgemäß per USB-C aufgeladen wird. Ein starkes Upgrade für ältere Häuser und Wohnungen.Ganz neu im Smart Home Sortiment des Herstellers ist das Aqara Smart Lock U200 . Das intelligente Türschloss funktioniert wahlweise über NFC, Bluetooth oder das neue Thread-Protokoll. Als eines der ersten Smart-Locks auf dem Markt, ist es zudem mit dem "Apple Home Key"-Feature kompatibel und damit besonders für Nutzer von iPhone und Apple Watch interessant.Sicherheit steht an erster Stelle. So wird das Aqara Smart Lock U200 auf der Innenseite der Tür angebracht, während ein Keypad inklusive NFC (Apple Home Key und Aqara NFC-Karten), Fingerabdruckscanner und Codeeingabe auf der Außenseite für die Entriegelung sorgt.Auch ein klassischer Schlüssel kann weiterhin von außen verwendet werden, da das U22 ein Nachrüstschloss ist, das keine Änderungen der Tür erfordert. Und natürlich ist das smarte Türschloss mit fast allen gängigen europäischen Zylindern kompatibel.