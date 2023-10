Apple will sich Formel 1-Streaming-Deal zwei Mrd. Dollar kosten lassen

Apple soll dabei sein, sich einen weiteren großen Fisch an Land zu ziehen: Angeblich verhandelt der Konzern mit der Formel 1 über exklusive Streaming-Rechte. Apple soll bereit sein, rund zwei Milliarden Dollar zu zahlen.

Neuer Sport-Deal für Apple TV+

Verträge laufen noch

Zusammenfassung Apple verhandelt mit Formel 1 über exklusive Streaming-Rechte

Apple bereit, zwei Milliarden Dollar pro Jahr für Rechte zu zahlen

Angebot wäre doppelt so hoch wie aktuelle TV-Rechte-Einnahmen der Formel 1

Apple würde zunächst 25 Prozent des Streaming-Rechtepakets erwerben

Vollständige Exklusivität könnte innerhalb von fünf Jahren erreicht werden

Apple hat bereits Formel 1-Inhalte für Apple TV+ produziert

Apple-CEO Tim Cook war bei Großem Preis der USA 2022 beteiligt

Das geht aus einem Insider-Bericht hervor. Laut dem Sport-Magazin Business F1, denkt Apple derzeit über einen weiteren potenziellen Sport-Deal für Apple TV+ nach.Angeblich will das Unternehmen zwei Milliarden Dollar pro Jahr für die exklusiven Streaming-Rechte an der Formel 1 bieten (Details via GP Blog ).Zwei Sport-Deals hat sich Apple bereit gesichert: Bei Apple TV+ kann man MLB Friday Night Baseball und den MLS Season Pass erwerben. Zu diesen beiden Sportarten könnte sich jetzt schon bald Motorsport gesellen.Laut Business F1 arbeitet Apple derzeit an einem Angebot, das die Formel-1-Gruppe "nicht ablehnen kann". Das derzeitige Angebot von zwei Milliarden Dollar pro Jahr wären laut der Quelle das Doppelte dessen, was die Formel 1-Gruppe derzeit für die weltweiten TV-Rechte erhält.Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Deal Apple nicht von Anfang an die volle Exklusivität einräumt, sondern nur einen Teil-Vertrag. So soll Apple zunächst etwa 25 Prozent des gesamten Streaming-Rechtepakets erwerben. Mit dem Auslaufen noch bestehender Verträge würde der Prozentsatz dann nach und nach steigen und innerhalb von fünf Jahren dann die 100 Prozent erreichen - falls das so gewollt ist.Die Formel 1 ist für Apple kein gänzlich neues Feld, da das Unternehmen bereits Inhalte für Apple TV+ in diesem Bereich produziert hat, darunter eine Dokumentation über den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Apple-CEO Tim Cook hat außerdem beim Großen Preis der USA im Oktober 2022 die Zielflagge geschwenkt.