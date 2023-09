Fanfilm zu The Matrix : Ältester Torrent der Welt feiert 20. Geburtstag

2001 begann eine neue Ära des Filesharings . Denn mit dem BitTorrent-Protokoll wurde das Teilen von Dateien über das Internet revolutioniert, und zwar nicht nur für legale Zwecke. Die meisten Torrents der Pionierzeit sind heute verschollen. Doch es gibt dennoch "antike" Seeds.

The Fanimatrix ist fast so alt wie BitTorrent selbst

Zusammenfassung BitTorrent-Protokoll revolutionierte Filesharing seit 2001

Höhepunkt des Filesharing via BitTorrent vor etwa zehn Jahren

Technologie ermöglichte einfaches Teilen großer Dateien

Ältester aktiver Torrent "The Fanimatrix" feiert 20. Geburtstag

"The Fanimatrix" ist ein kostengünstiger Fanfilm aus Neuseeland

Film verbreitet über BitTorrent, da YouTube bislang nicht existierte

"The Fanimatrix" ist älter als der lange als ältester geltende "The Matrix ASCII"

Vor etwa zehn Jahren erreichte das Filesharing via BitTorrent seinen Höhepunkt, das gleichnamige Protokoll ist aber wesentlich älter und wurde bereits kurz nach der Jahrtausendwende entwickelt bzw. veröffentlicht. 2003 ging dann The Pirate Bay an den Start und in den Folgejahren erreichten Torrents die breite Öffentlichkeit.Wie TorrentFreak berichtet, machte es die neue Technologie den Nutzern einfach, besonders große Dateien zu teilen, was natürlich schnell für Filme und Serien zum Einsatz kam. Die meisten der Torrents der Anfangstage sind heutzutage aber nicht mehr aktiv, mit einer Ausnahme.Denn so alt wie The Pirate Bay ist auch der älteste heute noch aktive Torrent mit dem Namen The Fanimatrix (im Video oben eingebettet). Er wurde im September 2003 geschaffen, feiert dieser Tage also seinen 20. Geburtstag. Dabei handelt es sich um einen Film einiger Freunde aus Neuseeland, der diese damals ganze 800 Dollar kostete - wobei fast die Hälfte dieses Budgets für eine Lederjacke draufging.Der rund 16 Minuten lange Amateur-Fanfilm erzählt eine eigene Geschichte aus der Welt von The Matrix, doch damals einen Vertriebsweg für ihn zu finden, war schwierig bis unmöglich. YouTube wurde erst 2005 gegründet, auch vergleichbare Dienste gab es damals nicht. Der IT-Experte unter den Freunden entdeckte aber das BitTorrent-Protokoll und erschuf dann den dazugehörigen The Fanimatrix-Torrent.Dieser läuft heute immer noch, und zwar mit mehr als 100 Seeds, damit ist der Fanfilm der - mit Abstand - älteste noch aktive Torrent überhaupt. Den 20. Geburtstag wollten die an The Fanimatrix Beteiligten ursprünglich feiern, daraus wurde aber nichts.Übrigens sollte man The Fanimatrix nicht mit einer ASCII-Version von The Matrix verwechseln, denn auch diese galt lange Zeit als ältester aktiver Torrent der Welt - der Realfilm ist aber einige Wochen älter als "The Matrix ASCII".