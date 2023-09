Azure-Cloud: Microsoft weitet Zusammenarbeit mit Oracle aus

Microsoft und Oracle möchten ihre vor Jahren gestartete Kooperation im Cloud-Bereich ausbauen und zukünftig stärker zusammenarbeiten. Microsoft ist mit Azure neben Oracle selbst der einzige Cloud-Anbieter , der Oracles Dienste in seinen Rechenzentren hostet.

Sicherheit und Performance werden verbessert

Zusammenfassung Microsoft und Oracle planen Ausbau ihrer Cloud-Kooperation.

Microsoft hostet als einziger neben Oracle selbst dessen Dienste.

Oracle-Hardware wird teilweise in Microsofts Datenzentren untergebracht.

Neuer Dienst "Oracle Database@Azure" vereinfacht Datenaustausch.

Zwölf von 44 Oracle Public-Cloud-Regionen sind mit Azure verbunden.

Zusammenlegung soll Kunden zum Umstieg auf die Cloud bewegen.

Gemeinsames Angebot verbessert Sicherheit, Leistung und vereinfacht Support.

Wie die beiden Unternehmen in einer Ankündigung schreiben, soll ein Teil der in Rechenzentren von Oracle untergebrachten Hardware in Microsofts Datenzentren zu finden sein. Der neue Dienst hört auf den Namen "Oracle Database@Azure" und sorgt dafür, dass der Datenaustausch zwischen den Standorten hinfällig wird. Zu den bei Microsoft gehosteten Diensten zählen der Exadata Database Service sowie Autonomous Database auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI).Schon vor vier Jahren haben Oracle und Microsoft damit begonnen, ihre Cloud-Produkte teilweise miteinander zu verbinden. Hierzu wurde zunächst eine schnelle Verbindung zwischen zwei Rechenzentren in den Vereinigten Staaten geschaffen. Aktuell sollen zwölf von 44 Public-Cloud-Regionen von Oracle an Azure angebunden sein. Seit Mitte des letzten Jahres wird der Oracle Database Service for Azure allgemein angeboten.Die zwei Konzerne hoffen, dass die Zusammenlegung weitere Kunden dazu bewegt, auf die Cloud umzusteigen. Der Vorteil besteht hauptsächlich darin, dass Ressourcen in den meisten Fällen schneller zur Verfügung stehen. Zudem werden durch die Unterbringung von Apps und Daten im gleichen Netzwerk die Sicherheit sowie die Leistung verbessert. Ferner werden durch das gemeinsame Angebot die Preisstruktur und der Support vereinfacht.