Letzte Chance: Allnet-Tarif mit 25 GB im Telekom-Netz für 9,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Freenet bietet nur noch heute seinen "Mega Deal" im Telekom-Netz an. Für günstige 9,99 Euro pro Monat erhaltet ihr 25 GB Datenvolumen samt Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Ein Rabatt von über 70 Prozent - und der Anschlusspreis entfällt.

Tarif-Bestmarke der Telekom mit 40 Cent pro GB

Freenet Green LTE 25 GB-Tarif Allnet-Flat im Telekom-Netz für 10 Euro

Telekom Green LTE 25 GB

25 GB LTE Datenvolumen

Telekom-Netz mit 25 MBit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM und bis zu 2 Multicards möglich

Kostenlose Rufnummermitnahme

9,99 Euro / Monat statt 36,99 Euro

Anschlusspreis entfällt mit "Werbeerlaubnis"

Laufzeit im Blick behalten

Freenet Green LTE 25 GB-Tarif Allnet-Flat im Telekom-Netz für 10 Euro

Der 25-GB-Tarif wird nur noch heute für 9,99 Euro angeboten.In den letzten Jahren hat sich in der deutschen Tariflandschaft viel bewegt. Einer der wichtigsten Maßstäbe für einen günstigen Tarif, neben Standards wie einer Allnet-Flat, war ein Preis von unter einem Euro pro Gigabyte Surfvolumen. Höhere Kosten sind in LTE-Tarifen absolut nicht mehr zeitgemäß.Angebote, die deutlich günstigere GB-Preise bieten, sind somit immer einen Blick wert. Freenet bietet aktuell mit dem Green LTE 25 GB im Telekom-Netz einen sehr interessanten Deal, der nur für kurze Zeit angeboten wird.Das schlagende Argument ist hier einerseits der Monatspreis von nur 9,99 Euro. Der wurde im Vergleich mit dem bisherigen Preis von 36,99 Euro um solide 73 Prozent reduziert . Für viele Nutzer ein weiterer wichtiger Faktor: Bei diesem Tarif funkt man im gut ausgebauten Telekom-Netz.Zwar liegt die Surfgeschwindigkeit nur bei 25 MBit/s, doch gerade für mobile Anwendungen ist dieser Download-Speed mehr als ausreichend. Und die 25 GB an Datenvolumen bieten genug Kontingent für ausgiebiges Video- und Musik-Streaming oder sogar den einen oder anderen Ausflug ins Cloud-Gaming.Im letzten Bestellschritt könnt ihr Freenet eine "Werbeeinwilligung" geben und so die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von normalerweise 39,99 Euro sparen.Der vergünstigte Preis gilt bei diesem Tarifangebot für die ersten 24 Monate, danach werden 36,99 Euro berechnet. Die Kündigung ist mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende möglich. Nach Ablauf der ersten zwei Jahre ist der Tarif zudem jederzeit monatlich kündbar . Behält man die Vertragslaufzeit im Blick, hat man hier also für zwei Jahre auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Allnet-Flat-Tarif mit sattem Datenvolumen im Telekom-Netz.