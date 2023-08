Telekom: 10.000 Mobilfunkanlagen mit 10-Gbit-Anbindung ausgestattet

Die Deutsche Telekom kann jetzt in weiten Teilen des Landes Anbindungen mit einer Bandbreite von 10 Gigabit pro Sekunde bereitstellen. Darauf weist zumindest ein entsprechender Ausbau der Anschlüsse für die eigenen Mobilfunk-Basisstationen hin.

Immer mehr schnelle Glasfaser

Modernisierung geht voran

Zusammenfassung Deutsche Telekom bietet 10 Gbit/s in großen Teilen Deutschlands

10.000 5G-Basisstationen (40%) mit Glasfaser-Anbindung ausgestattet

83% der 5G-Anlagen der Telekom mit Kabelanschluss betrieben

Ziel bis 2026: Über 28.000 Basisstationen mit 10-Gigabit-Anbindung

Jährliches Wachstum des mobilen Datenverkehrs im Telekom-Netz um 30%

Modernisierung der Gateways für bessere Koppelung der Funkanlage

Umfassende Aktualisierung der Kernnetz-Technik von 2018 bis 2022

Wie das Unternehmen mitteilte, sind inzwischen rund 10.000 Anlagen der 5G-Infrastruktur mit einer entsprechenden Anbindung versehen. Das entspricht rund 40 Prozent der Basisstationen, die mit Glasfasern an den Backbone angeschlossen sind. Insgesamt betreibt die Telekom 83 Prozent ihrer 5G-Anlagen mit Kabelanschluss, die anderen werden über Funkstrecken versorgt.Die Stärke der Backbone-Anbindung ist letztlich mitentscheidend dafür, wie viele Nutzer parallel hohe Bandbreiten nutzen können. Aber nicht nur das, auch die Latenz ist bei einer schnellen Glasfaseranbindung deutlich niedriger als beispielsweise bei einer Richtfunkstrecke.Die Qualität der Mobilfunk-Anbindungen ist damit auch ein Gradmesser dafür, wie gut das Netz der Telekom in der Fläche ausgebaut ist. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Basisstationen mit 10-Gigabit-Anbindung bis zum Jahr 2026 auf über 28.000 zu erhöhen. Damit soll das Mobilfunknetz für die kommenden Anforderungen gerüstet werden."Die Anfor­derungen an unser Mobil­funk­netz steigen ständig: Allein im Netz der Telekom wächst der mobile Daten­ver­kehr jähr­lich um rund 30 Prozent", sagt Abdu Mudesir, Technik-Chef der Telekom Deutsch­land. "Nicht nur die Menge an Daten steigt rasant, sondern dank 5G auch das Tempo. Deswegen erwei­tern wir unser Netz nicht nur mit immer mehr 5G-Antennen, sondern sorgen auch für noch mehr Kapa­zität und Geschwin­dig­keit im Trans­port­netz."Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Mobilfunk-Performance ist die Koppelung der Funkanlage an den Backbone. Auch die hier eingesetzten Gateways werden laut Telekom modernisiert. Eine umfassende Aktualisierung der Technik im Kernnetz habe man in der Zeit von 2018 bis 2022 durchgeführt und inzwischen abgeschlossen.