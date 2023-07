Deutsche Telekom bietet jetzt Festnetz-Tarife ohne Vertragslaufzeit

Bei der Deutschen Telekom kann man zukünftig auch Festnetz­anschlüsse buchen, ohne mit einer Mindestvertragslaufzeit lange an das Unternehmen gebunden zu sein. Die Tarife der MagentaZuhause Flex-Serie bieten somit, was der Name verspricht: Flexibilität.

Nur bei Bedarf

MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s) = 42,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex L (100 Mbit/s) = 47,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex XL (250 Mbit/s) = 54,95 Euro/Monat

Schnelle Wechsel

Die neuen Festnetz-Tarife der Telekom sind als MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s), L (100 Mbit/s) und XL (250 Mbit/s) buchbar - auch an vorhandenen Glasfaseranschlüssen der Telekom . Die Preise liegen dabei jeweils auf dem Niveau der normalen Tarife, die anfängliche Preisreduzierung auf 19,95 Euro pro Monat für die ersten sechs Monate in einem Zweijahresvertrag fällt hier aber weg. Zu zahlen sind:Theoretisch ist es dann möglich, den Anschluss bei Bedarf abzumelden und später wieder zu buchen. Lohnen kann sich dies beispielsweise für Verbraucher, die in ihrem Garten- oder Ferienhaus, dass sie nur in den wärmeren Jahreszeiten bewohnen, einen Festnetzanschluss nutzen wollen. Es gilt allerdings zu beachten, dass jede neue Bereitstellung mit 69,95 Euro zu Buche schlägt. Bereits eine Abmeldung für zwei Monate kann dann aber eine Ersparnis bringen.Sinnvoll kann der neue Tarif auch sein, wenn man nur gelegentlich schnellere Anbindungen benötigt, beispielsweise weil man eine Ferienwohnung auf dem Grundstück während der sommerlichen Belegung mitversorgt. Hier kann man dann jeweils monatlich zwischen den einzelnen Tarif-Stufen wechseln.Die Telekom bietet bei den Flex-Tarifen auch die gleiche Möglichkeit der MagentaEINS-Bundles , die man von den länger laufenden Verträgen kennt: Wer parallel auch schon Mobilfunkkunde der Telekom ist, zahlt pro Monat 5 Euro weniger. Bei Bedarf kann für 10 Euro mehr pro Monat das Fernsehpaket MagentaTV Smart Flex dazugebucht werden.