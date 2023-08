Prime Day: Amazon kündigt zweites Shopping-Event für Oktober an

Auch in diesem Jahr veranstaltet Amazon einen zweiten Prime Day 2023. Die Schnäppchen-Aktion für Prime-Kunden wird erneut im Oktober statt­finden und dem Black Friday zuvorkommen. Erwartet werden zwei Aktionstage unter dem Motto "Big Deal Days".

Weltweite Amazon-Rabattaktion im Herbst

Prime Day Nr. 2: Üblicher Ablauf erwartet

Zusammenfassung Amazon veranstaltet auch 2023 einen zweiten Prime Day im Oktober

#PrimeDealDays in 19 Ländern, "Big Deal Days" in den USA

Genauer Zeitraum ist noch unbekannt

Ablauf wohl ähnlich wie im Sommer: 2 Tage, Tages- & Blitzangebote

Nur für Prime-Kunden, Neukunden können mit Probeabo teilnehmen

Gute Gelegenheit für Alltagswaren & Amazon-eigene Technik

In den USA als "Prime Big Deal Days" angekündigt, soll der zweite Amazon Prime Day in 19 Ländern zeitgleich stattfinden - auch in Deutschland. Hierzulande verbreitet Amazon via X (früher Twitter) den Hashtag #PrimeDealDays und bestätigt ebenfalls den groben Zeitraum im Oktober.Der Online-Händler hält somit am zweiten Shopping-Event fest, das bereits im letzten Jahr am 11. und 12. Oktober unter dem Namen "Amazon Prime Early Access Sale" veranstaltet wurde. Unterschiede zum traditionellen Prime Day im Sommer gab es abseits der Namensgebung nicht."Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald wir uns dem Event nähern", gab Doug Herrington, CEO der Worldwide Amazon Stores, auf LinkedIn an. Die konkreten Tage wurden im letzten Jahr erst Ende September bestätigt, weshalb man davon ausgehen kann, dass sich Amazon auch heuer noch einige Wochen bedeckt halten wird.Bleibt Amazon seinem Prime-Day-Schema treu, dürfte der Ablauf dem der Sommeraktion gleichen. Über zwei Tage (48 Stunden) werden voraussichtlich tausende Produkte mehr oder weniger stark reduziert und in Tages- und sogenannte Blitzangebote verpackt. Letztere sind vom Kontingent und vor allem zeitlich begrenzt.Die Teilnahme ist bekanntlich allen Kunden mit aktiver Prime-Mitgliedschaft vorbehalten. Für Neukunden ist es zudem möglich, mit einem kostenlosen Probeabo an der Rabattaktion teilzunehmen. Oft gilt der Prime Day als gute Gelegenheit, sich mit Alltagswaren (Drogerie, Kaffee, Getränke etc.) auszustatten oder bei den Amazon-eigenen Technik-Produkten Echo Fire TV und Kindle zuzuschlagen.