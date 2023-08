Bank of Ireland: Kunden konnten wegen IT-Panne Extra-Geld abheben

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, dass der Geldautomat zu viel Geld ausspuckt. Es kommt aber an sich nicht vor, dass sich derartige Maschinen irren. Immer? Nein, nicht immer, wie vor kurzem einige irische Bankkunden feststellten. Ohne Konsequenzen war das aber nicht.

Schlangen vor Geldautomaten

Zusammenfassung Technische Panne bei Bank of Ireland ermöglichte Überziehungen

Kunden konnten mehr Geld abheben als auf Konten vorhanden

Lange Schlangen vor Geldautomaten aufgrund des Fehlers

Bank bestätigt und behebt das Problem am Mittwochfrüh

Überzogene Beträge werden auf Konten der Kunden verbucht

Bank bietet Hilfe für Kunden in finanziellen Schwierigkeiten an

Langfristige Folgen möglich, wenn Geld nicht zurückgezahlt wird

Gestern bildeten sich vor irischen Geldautomaten lange Schlangen. Denn laut einem Bericht der BBC hat eine technische Panne dafür gesorgt, dass einige Kunden der Bank of Ireland große Summen abheben konnten und das, obwohl sie wenig oder kein Geld auf ihrem Konto hatten. In sozialen Medien wie X gab es zahlreiche Fotos und Videos von langen Schlangen vor Geldautomaten.Das Geldinstitut bestätigte die Probleme, die laut Bank of Ireland aber am Mittwochmorgen bereits beseitigt waren. "Wir sind uns bewusst, dass das technische Problem dazu geführt hat, dass einige Kunden über ihre normalen Grenzen hinaus Geld abheben oder überweisen konnten", teilte die Bank über eine Sprecherin mit.So verlockend der Gedanke auch war, sich "einfach so" Geld aus dem Automaten holen zu können - behalten können sie dieses nicht und man kann nur hoffen, dass die vermeintlich "Glücklichen" es nicht schon ausgegeben haben. Denn die Bank ließ auch ausrichten, dass "diese Überweisungen und Abhebungen heute auf den Konten der Kunden verbucht werden".Dazu meinte die Vertreterin der Bank: "Wir bitten alle Kunden, die aufgrund einer Überziehung ihres Kontos in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, sich an uns zu wenden." Die Konsequenzen könnten allerdings auch auf lange Sicht gravierend sein.Denn wie die Irish Times schreibt, könnten die ungeplanten Abhebungen langfristige Folgen haben, nämlich dann, wenn die Konten überzogen worden sind und die einzelnen Kunden das Geld nicht sofort retournieren können. Konkret leidet nämlich die Kreditwürdigkeit einer Person (über das irische Pendant zur Schufa), wenn das Geld langfristig nicht zurückgezahlt werden kann.