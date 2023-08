PayPal startet eigene Kryptowährung, will den Markt aufmischen

Das Thema Kryptowährungen hat in den letzten Monaten medial etwas an Fahrt verloren, das betrifft positive, aber auch negative Nachrichten. Das bedeutet allerdings nicht, dass das gar kein Thema mehr ist. Im Gegenteil, dafür sorgt nun PayPal mit einem eigenen Stablecoin.

Stablecoin PayPal USD (PYUSD) gestartet

PayPal stellt seine Stablecoin PayPal USD in einem Video vor

Flexibilität und Sicherheit

Zusammenfassung PayPal startet Stablecoin: PYUSD, 1:1 gegen Dollar tauschbar ohne Gebühren.

Flexibilität von Krypto, mit Stabilität von Fiat-Währungen verbunden.

"Verantwortungsvolle Innovationen, neue Erfahrungen für Kunden".

Zahlungen unter Personen, Einkäufe, Übertragung zwischen Wallets.

Bisher kein Massenmarkterfolg, aber PayPal hofft auf Veränderung.

Der Zahlungsriese PayPal ist aus dem heutigen Internet nicht mehr wegzudenken, das verdankt man vor allem dem Umstand, dass das Unternehmen unter anderem garantiert und sicherstellt, dass man sein Geld zurückbekommt, wenn eine Transaktion einmal schiefläuft. Dieses Kundenvertrauen wird man sicherlich auch bei seiner neuen, gestern gestarteten Kryptowährung als Basis legen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, handelt es sich bei der PayPal-Kryptowährung um einen sogenannten Stablecoin. Das soll Sicherheit versprechen und wilde Kursschwankungen, also die sogenannte Volatilität, verhindern, da derartige Coins an "stabile" Reservewerte wie den Dollar oder Gold gekoppelt sind. Im Fall von PayPal ist es die US-amerikanische Währung.Die PayPal-Währung hat entsprechend den Namen PayPal USD (PYUSD) und kann eins zu eins gegen Dollar gewechselt werden. Das Unternehmen erklärt in einer Mitteilung: Mit PYUSD kann man Zahlungen von Person zu Person vornehmen, Einkäufe an der (digitalen) Kasse mit der Währung bezahlen und PYUSD zwischen PayPal und anderen externen Geldbörsen bzw. Wallets übertragen. Das Unternehmen gibt an, dass keine Gebühren anfallen, um PYUSD zu kaufen, zu verkaufen, zu halten oder auf berechtigte US-PayPal-Balance-Konten zu übertragen.Anders gesagt: Eine Stablecoin wie PayPal USD (das auf Ethereum basiert bzw. aufbaut) will die Flexibilität von Krypto mit der Stabilität einer klassischen Währung verknüpfen. Neu ist diese Idee nicht, hat sich bisher aber nicht auf dem Massenmarkt durchgesetzt.PayPal hofft aber natürlich, das ändern zu können: "Der Wandel hin zu digitalen Währungen erfordert ein stabiles Instrument, das sowohl digital nativ ist, als auch leicht mit Fiat-Währungen wie dem Dollar verbunden werden kann", erklärt Dan Schulman, Präsident und CEO von PayPal. "Unser Engagement für verantwortungsvolle Innovationen und die Einhaltung von Vorschriften sowie unsere Erfolge bei der Bereitstellung neuer Erfahrungen für unsere Kunden bilden die Grundlage, um mit PayPal USD zum Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs beizutragen."