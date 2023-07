Wir schreiben das Jahr 1999 und die Welt ist noch in Ordnung: Wir schauen Privatfernsehen, und zwar genauer gesagt sehen wir lebensmüde Japaner, die beweisen wollen, dass Darwin kein Brite war. Rund ein Vierteljahrhundert später: Takeshi's Castle kehrt zurück!

Eigentlich ist Takeshi Kitano ein renommierter Regisseur, Schauspieler, Dichter, Autor und Moderator, doch hierzulande ist er vielfach vor allem als zentrale Figur einer Spielshow bekannt, in der wagemutige japanische Bürger - Verzeihung, wir können es nicht anders sagen - spektakulär auf die Fresse fallen.Die Rede ist von Takeshi's Castle, das Ende des vergangenen Jahrtausends im Deutschen Sportfernsehen (DSF) zu sehen war. Die Sendung lief an sich bereits zwischen 1986 und 1990, fand Jahre später aber auch ihren Weg in den Westen - und dort eine treue Anhängerschaft, die zwar keine Ahnung hatte, warum die Teilnehmer da eigentlich mitmachen, aber freudig alle paar Minuten "Au, das muss aber wehgetan haben!" rief.Und weil die Zeiten heutzutage bekloppter nicht sein könnten, ist natürlich auch eine Rückkehr von Takeshi's Castle längst überfällig. Doch keine Sorge, Amazon bzw. Originalsender Tokyo Broadcasting System (TBS) hatten ein Einsehen, denn man bringt die Kult-Show ab diesem Freitag zurück. Auf Prime Video wird ab dem 4. August die Neuauflage der Show zu sehen sein.Man kann sogar von einer Fortsetzung sprechen, denn an Bord sind viele, die schon bei der Erstauflage in den 1980ern dabei waren, allen voran Takeshi Kitano, der wieder die Rolle des titelgebenden Fürsten Takeshi übernimmt. Für das Multitalent ist das übrigens kein großes Problem, da er auch als Kabarettist und Komiker bekannt ist.Auch der Ort ist derselbe: Denn Takeshi's Castle wurde im Midoriyama Studio gefilmt, demselben Ort wie bei der Originalversion. Man hat auf etwa 20.000 Quadratmetern nicht nur die Spielburg neu aufgebaut, sondern auch eine Reihe von "herausfordernden Spielen", wie Amazon schreibt. Wir freuen uns (und hoffen, dass sich keiner ernsthaft verletzt hat).