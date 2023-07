Prime Gaming im August: Diese Spiele und Inhalte verschenkt Amazon

Im August versorgt Amazon seine Prime-Mitglieder mit acht kosten­losen Spielen. Darunter Payday 2, Star Wars: The Force Unleashed 2 und Farming Simulator 19. Zusätzlich werden neue Ingame-Inhalte und Twitch-Drops verschenkt. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Acht Gratis-Spiele und Luna-Streaming

Neue Inhalte, DLCs und Twitch-Drops

Amazon Prime Gaming-Geschenke im August 2023

Call of Duty: Warzone - World Series of Warzone Rat Pack Bundle

Gems of Destiny: Homeless Dwarf [Legacy Games Code]

Once Upon a Jester [Amazon Games App]

Roguebook [Amazon Games App]

Letzte Chance auf Prey, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown, Star Wars: The Force Unleashed, "Cook, Serve, Delicious! 3?!", NAIRI: Tower of Shirin, Wytchwood und Lunar Axe

Prey, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown, Star Wars: The Force Unleashed, "Cook, Serve, Delicious! 3?!", NAIRI: Tower of Shirin, Wytchwood und Lunar Axe Ab August - Gratis-Spiele mit Prime: PayDay 2 + "The Gage Mod Courier" DLC, Farming Simulator 19, Blade Assault, Quake 4, Star Wars: The Force Unleashed 2, Foretales, Driftland: The Magic Revival, In Sound Mind und Summertime Madness.

2. August - Dead By Daylight - 400K Bloodpoints

2. August - League of Legends - The BONK emote

2. August - Mojo Melee - Gwyn Rockhopper Champion & Ore Bundle

3. August - Diablo IV - 4 Tier Skips

3. August - Madden NFL 23 - 1 96 OVR Redzone Royale Quinnen Williams and 1 NFG South Division Alternative Uniform

3. August - PayDay 2 + "The Gage Mod Courier" DLC [EGS]

3. August - Star Wars: The Force Unleashed™ 2 [Amazon Games App]

3. August - Warframe - Melee Weapon Bundle

9. August - Honkai: Star Rail - 60 Stellar Jades, 8 Traveler's Guides,5 Disposable Kinetic Cannons

9. August - Fall Guys - Jungle Penguin Bow Starflight Sneakers, 1000 Kudos

10. August - Blade Assault [Amazon Games App]

10. August - Farming Simulator 19 [EGS]

10. August - PUBG: BATTLEGROUNDS - 20 Contraband Coupons, 1 Hunter's Chest,1 Key

10. August - Teamfight Tactics - 120 Treasure Tokens

10. August - Quake 4 [GOG]

14. August - Bloons TD 6 - Primary Monkeys Insta Pack

14. August - Pokémon GO - Premium Battle Pass, Silver Pinap Berry

15. August - Black Desert Online - Storage Maid Fairy Irene

15. August - Guild Wars 2 - Fuzzy Quaggan Hat, 5 Transmutation Charges, 2 Heroic Boosters

15. August - RuneScape - 200 Runecoins, 35 TH Keys,1 Umbral Chest

16. August - Star Trek: Timelines - 300 Chronitons

17. August - Driftland: The Magic Revival [Amazon Games App]

17. August - Foretales [Amazon Games App]

17. August - Overwatch 2 - 5+ Tier Skips

18. August - League of Legends - 1 Mystery Skin Permanent, 1 Champion Permanent, 1 30-Day XP Boost, 350 Riot Points, 1 Mystery Ward Skin, 2 Series 1 Eternal Shards, 200 Orange Essence, Giga Darius emote

21. August - Paladins - Mal'Damba skin

21. August - Phantasy Star Online 2 New Genesis - Clear Goggles, 36: Pose 6, Rappy-Shaped Fritters

22. August - Shadow Fight 3 - Butcher Legendary Set, "Butcher Knives" Style

23. August - Hearthstone - 3 Standard Card Packs

24. August - World of Warcraft - Tabard of Brilliance Transmog

25. August - League of Legends: Wild Rift - Random Bauble chest

24. August - In Sound Mind [Amazon Games App]

29. August - Naraka: Bladepoint - Background - Fate Entwined Dawn

31. August - Summertime Madness [Legacy Games Code]

Konnte Amazon im Juli mit Spielen wie Prey und Baldur's Gate 2 überzeugen, stehen im August acht weitere Titel kostenlos zum Download bereit. Prime-Mitglieder erhalten Zugriff auf namhafte Spiele, wie Payday 2 samt "The Gage Mod Courier"-DLC, Star Wars: The Force Unleashed 2 und den Farming Simulator 19. Für die Installation werden unter anderem der Epic Game Store, GOG und die Amazon Games App benötigt.Weiterhin mischt Amazon der Prime-Gaming-Bibliothek eine Reihe von Indie-Spielen bei. Im August sind hier etwa der 2D-Action-Roguelite-Plattformer Blade Assault, das Story-basierte Kartenspiel Foretales, das Horror-Game In Sound Mind, Driftland und Summertime Madness zu finden. Wer Spiele hingegen per Amazon Luna streamt, erhält Batora: Lost Haven, SteamWorld Quest, The Smurfs: Mission Vileaf und Ys VIII: Lacrimose of Dana.Sind die Gratis-Spiele eine nette Dreingabe für Prime-Mitglieder, gehören die kostenlosen Ingame-Inhalte und Twitch-Drops zu den eigentlichen Highlights von Prime Gaming. In den Mittelpunkt stellt Amazon aktuell das "Rat Pack"-Bundle für Call of Duty Warzone , das anlässlich der Warzone World Series eine Reihe von Skins, Stickern, Emblemen, EP-Boosts und Co. enthält.Overwatch 2- und Diablo 4-Spieler können sich auf bis zu fünf Tier-Skips für den aktuellen Saison Battle Pass freuen und für World of Warcraft ist ein neuer Tabard-Transmog geplant. Ebenso beliefert Amazon die Online-Rollenspiele Black Desert und Guild Wars 2 mit Ingame-Vorteilen, während die eigenen MMORPGs Lost Ark und New World im kommenden Monat abseits von möglichen Twitch-Drops leer ausgehen.Abschließend behält die Amazon die Spendierhosen an, wenn es um die Belieferung von Skins, Boni und Spielwährung für Titel wie League of Legends, Hearthstone, PUBG, Dead by Daylight, Warframe, Fall Guys, Pokémon Go und Paladins geht.Alle Ingame-Gegenstände müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.