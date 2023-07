Call of Duty infiziert: Wurm verbreitet sich automatisch in Online-Lobbys

Der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) auf Steam wurde deaktiviert. Das liegt aber nicht am fortgeschrittenen Alter des Spiels, sondern an einer fiesen Attacke. Hacker haben es geschafft, einen Wurm einzuschleusen, der sich in Online-Lobbys verbreitet.

CoD: Modern Warfare 2 Multiplayer auf Steam deaktiviert

Zusammenfassung Multiplayer von CoD: Modern Warfare 2 (2009) auf Steam deaktiviert

Hacker schleusen Wurm in Online-Lobbys ein.

Analyse des Verbreitungsweges steht noch aus.

Hacker haben offenbar Fehler im Spiel entdeckt.

Activision bestätigt Malware nicht direkt.

Steam schweigt zu dem Vorfall.

Call of Duty: Modern Warfare 2, erschienen 2009, schaut immer noch auf eine kleine aktive Playerbase. Doch jetzt wurde rund um den Online-Modus des Spiels erst einmal die Notbremse gezogen. Wie Techcrunch berichtet, hatte am 26. Juni ein User auf Steam die Alarmglocken geläutet. Ihm war aufgefallen, dass Angreifer offenbar einen Schädling über "gehackte Lobbys" verteilen.Im selben Forum-Beitrag meldet sich schnell ein weiterer Betroffener zu Wort, der den Hintergrund des Angriffs näher analysiert haben will. Auf der Grundlage einer Reihe von Text-Strings innerhalb der Malware will er diese als Wurm identifizieren können. Ein Insider der Spieleindustrie, der nur unter der Bedingung der Anonymität spricht, bestätigte, dass die Malware diese Zeichenfolgen enthält und damit Hinweise auf einen Wurm liefert.Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Absichten die Hinterleute mit der Verbreitung des Schädlings verfolgen. Aktuell steht die genaue Analyse des Verbreitungsweges noch aus, es kann aber vermutet werden, dass die Hacker einen oder mehrere Fehler im Spiel entdeckt haben, welche es ermöglichen, bösartigen Code auf Computern anderer Spieler in der Lobby auszuführen.Activision hat die Malware bisher nicht direkt bestätigt, eine Meldung , die über den offiziellen Call of Duty-Update-Twitter-Account gepostet wurde, kann aber wohl als deutlicher Hinweis auf das Problem verstanden werden. "Multiplayer für Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) auf Steam wurde offline genommen, während wir Berichte über ein Problem untersuchen", heißt es in dem Tweet . Steam äußert sich nicht zu dem Vorfall.