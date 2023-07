Die neue Samsung Galaxy Tab S9-Familie ist da. Wer jetzt eines der vielseitigen Android-Tablets bei Media Markt vorbestellt, erhält einen tollen Pre-Order-Bonus. Für kurze Zeit schenkt euch der Händler doppelten Speicher - ohne Haken, ohne Aufpreis!

Samsung Galaxy Tab S9-Serie im Überblick

Entscheidet ihr euchfür das Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ oder Tab S9 Ultra, erhaltet ihr von Media Markt doppelten Speicher und somit mehr Platz für Apps, Spiele, Fotos und Co. Dabei macht man euch den Einkauf im Online-Shop besonders einfach.Ignoriert alle Varianten mit 128 GB (S9) oder 256 GB (S9+ / Ultra), denn Media Markt bietet euch die größeren Speichervarianten der Tablets direkt zum Sparpreis an. Somit müsst ihr nicht lange nachdenken und könnt sofort das rabattierte Produkt mit 256 GB bzw. 512 GB in den Warenkorb legen.Dann nutzt den Ankaufsservice von Media Markt, wahlweise online oder in den Filialen vor Ort. Dabei erhaltet ihr nicht nur den Restwert eures alten Tablets, sondern zudem eine 100-Euro-Prämie on top . Selbst dann, wenn euer Altgerät nichts wert sein sollte - Hauptsache es lässt sich einschalten und im Akkubetrieb nutzen.Die neuen Modelle der Samsung Galaxy Tab S9-Familie gehören optisch sowie technisch zu den besten Android-Tablets am Markt. Ihr müsst nur eine Wahl treffen: 11, 12,4 oder 14,6 Zoll. Egal ob kompakt oder im XL-Format , alle Varianten des Galaxy Tab S9 setzen auf ein hochauflösendes und brillantes Dynamic AMOLED-Display samt 120 Hz, den flotten Achtkerner Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher.Für schnelles Internet stehen Wi-Fi 6E und optional 5G, für beste Fotos bis zu drei Kameras mit 13 Megapixeln und für die Langlebigkeit Akkus mit bis zu 11.200 mAh zur Verfügung. Ihr wollt zudem guten Sound? Das Galaxy Tab S9 bietet Vierfach-Stereo-Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos. Ihr seid kreativ? Dann nutzt den mitgelieferten S-Pen für Zeichnungen, Notizen, smarte Gesten und vieles mehr.Die Premium-Komponenten werden am Ende verpackt in einem nach IP68-Standard wasserdichten, stabilen und dennoch leichten Aluminium-Gehäuse. Zur Auswahl stehen Farbvarianten in Graphite und Beige - die helle und dunkle Seite der Galaxy-Macht.