Speicheraktion: Western Digital-SSDs bei Media Markt zum Bestpreis

Bei Media Markt werden aktuell zwei Western Digital-SSD besonders günstig angeboten, die WD Blue SN570 mit 1 TB Speicher und die WD Black SN850X mit 2 TB und PCIe 4.0. Preislich starten die SSDs bereits ab 37 Euro. Ein guter Deal für Einsteiger, Gamer und Upgrades.

Während die WD Blue SN570 mit PCIe 3.0-Technik vor allem mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, sinkt die WD Black SN850X in der 2-TB-Version auf einen neuen Bestpreis.Um den Sparpreis zu sehen, müsst ihr euchbzw. einloggen.Die WD Blue SN570 mit 1 TB Speicher ist ein starker Schritt von Western Digital in Hinsicht auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die SSD ist speziell darauf ausgelegt, sowohl die Leistung als auch die Zuverlässigkeit für den Alltagsgebrauch zu maximieren. Mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s und einer sequenziellen Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3.000 MB/s bietet die SN570 eine erhebliche Leistungssteigerung im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs.Dank der NVMe-Schnittstelle, einer effizienten Power-Management-Technologie und einem schlanken, platzsparenden M.2 2280-Formfaktor, ist die WD Blue SN570 eine gute Wahl für Upgrades oder den Bau neuer Systeme.Derweil setzt die WD Black SN850X mit 2 TB Speicher neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Kapazität. Sie wurde speziell für Gamer und Kreative entwickelt und bietet eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.300 MB/s, was sie zu einer der schnellsten SSDs auf dem Markt macht. Dank der PCIe Gen4-Technologie kann sie die erhöhten Anforderungen von High-End- und Next-Gen-Spielen problemlos bewältigen.Zudem ist sie mit der WD_BLACK Dashboard Software ausgestattet, die es den Benutzern ermöglicht, Leistungsoptimierungen vorzunehmen und den Status ihrer SSD im Auge zu behalten. Mit ihrem optimierten Kühlkörperdesign liefert sie nicht nur höchste Leistung, sondern auch Stabilität bei intensiven Workloads.