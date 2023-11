Smarte Lampen: Philips Hue Go Doppelpack bei Media Markt reduziert

Media Markt verkauft ab sofort die Philips Hue Go im Doppelpack zum Bestpreis. Die kabellosen Lampen sind mit WLAN bzw. Zigbee und Blue­tooth kompatibel und lassen sich so auch außerhalb des eigenen Heim­netzwerks steuern. Ein tolles und mit 99 Euro günstiges Bundle.

Anzeige

Philips Hue

Philips-Rabatt in der Cyber Week

Philips Hue Go Doppelpack Jetzt für 99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Infos zur Philips Hue Go bei Media Markt

Philips Hue Go Doppelpack Jetzt für 99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Konnte Media Mark zuletzt mit einem Preis von nur 55 Euro für eine einzelne Philips Hue Go überzeugen, ist die wahlweise per Kabel oder akkubetriebene Tischlampe jetzt im Doppelpack für nur 99 Euro erhältlich. Praktisch vor allem für Gaming-Setups am PC oder Fernseher.Um den Doppelpack in den Warenkorb zu legen, müsst ihr auf der Produktseite zu den "Empfohlenen Kombinationen" scrollen und dort das passende Bundle auswählen.Die Philips Hue Go ist eine tragbare, intelligente Leuchte, die als Teil des umfangreichen Philips Hue-Beleuchtungssystems fungiert. Sie zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Mobilität aus, da sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Die Lampe verfügt über einen integrierten Akku, der eine kabellose Nutzung ermöglicht, was sie zu einer idealen Option für Orte macht, an denen keine Steckdosen verfügbar sind.Weiterhin bietet die Hue Go eine Vielzahl von Lichteinstellungen, einschließlich verschiedener Farben und Weißtöne (White & Color Ambiance), die über die Philips Hue App gesteuert werden können. Die App ermöglicht zudem die Integration in Smart-Home-Systeme bzw. die Kopplung mit einer Hue Bridge, sodass Nutzer ihre Beleuchtung mit anderen smarten Geräten im Haus synchronisieren können.Ein weiteres Merkmal der Philips Hue Go ist ihre Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri (HomeKit). Dies erlaubt es den Nutzern, die Beleuchtung per Sprachbefehl zu steuern, was einen zusätzlichen Komfortfaktor darstellt.Die Lampe ist außerdem in der Lage, auf Musik, Filme und Spiele zu reagieren, indem sie die Farben und Helligkeit entsprechend anpasst und somit ein immersives Erlebnis schafft. Trotz dieser fortschrittlichen Funktionen bleibt die Bedienung der Hue Go intuitiv und benutzerfreundlich, was sie sowohl für Technik-Enthusiasten als auch für den alltäglichen Gebrauch attraktiv macht.