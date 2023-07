Natürliche Ursache ausgeschlossen: Farbe der Weltmeere verändert sich

Ozean-Experten können über die letzten zwei Jahrzehnte eine dramatische Veränderung registrieren: Große Teile der Weltmeere haben jetzt eine deutlich andere Farbe. Natürliche Ursachen reichen als Erklärung nicht aus, wahrscheinlich zeigt sich hier der Klimawandel.

56 Prozent der Weltmeere haben ihre Farbe deutlich verändert

Beweis für globale Auswirkungen

Zusammenfassung Ozean-Experten registrieren drastische Veränderungen der Farbe der Meere.

Farbe der Ozeane lässt Rückschluss auf Ökosystem unter der Oberfläche zu.

Auffällig: Tropische Gewässer in der Nähe des Äquators werden grüner.

Forscher nutzen 20 Jahre Daten des Satelliten Aqua für Studie.

Veränderungen stehen im Einklang mit Modellen zum Klimawandel.

Die Weltmeere unterliegen einem jährlichen Zyklus, der auch die Farbe des "blauen Planeten" verändert. Wissenschaftler des MIT, des National Oceanography Center im Vereinigten Königreich und weiteren Instituten weißen jetzt aber auf Entwicklungen hin, die sich nicht allein durch diese natürlichen, jährlichen Schwankungen erklären lassen. 56 Prozent der Meere der Welt - eine größere Fläche als die gesamte Landmasse - haben über die letzten 20 Jahre deutlich ihre Farbe verändert.Wie die Forscher ausführen, lässt die Farbe der Ozeane einen direkten Rückschluss auf das Ökosystem unter der Oberfläche zu. Ein Wandel deutet darauf hin, dass sich die Zusammensetzung aus Organismen und anderem Material im Wasser verändert hat. Eine Weltregion, in der sich dieser Trend demnach besonders deutlich zeigt, sind die tropischen Gewässer in der Nähe des Äquators, die im erfassten Zeitraum zwischen 2002 und 2022 mit jedem Jahr "grüner" erscheinen."Ich habe Simulationen durchgeführt, die mir seit Jahren sagen, dass diese Veränderungen der Ozeanfarbe eintreten werden", sagt Stephanie Dutkiewicz, Mitautorin der Studie und leitende Wissenschaftlerin im MIT Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences laut Phys . "Zu sehen, dass es tatsächlich passiert, ist nicht überraschend, aber erschreckend. Und diese Veränderungen stehen im Einklang mit den vom Menschen verursachten Veränderungen unseres Klimas."Für ihre Studien nutzen die Wissenschaftler Daten des Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) an Bord des Satelliten Aqua, das die Weltmeere seit 21 Jahren über sieben Wellenlängen im visuellen Spektrum hin überwacht. Im Zeitraum 2002 bis 2022 zeigt sich abseits der natürlichen Schwankungen dann ein klarer Trend, der perfekt zu den aktuell gültigen Modellen zum Klimawandel passt. "Dies ist ein weiterer Beweis dafür, wie menschliche Aktivitäten das Leben auf der Erde in einem riesigen räumlichen Ausmaß beeinflussen", so der Hauptautor B. B. Cael vom National Oceanography Center in Southampton, UK.