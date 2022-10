AVM startet neue Positivliste für Anrufe über die FritzApp Fon

AVM hat ein Funktions-Update für alle FritzBox-Besitzer freigegeben, die ihr Netzwerk mit der FritzFon-App für das iPhone verbunden haben. Ab sofort kann man anstelle einer Sperrliste für Anrufer eine Positivliste anlegen.

Änderungen Version 5.1.2 NEU: Anrufliste kann auf ausgewählte eigene Rufnummern beschränkt werden

Anrufliste kann auf ausgewählte eigene Rufnummern beschränkt werden Verbesserung:

Anrufbeantworternachrichten in Anrufliste und Ziffernblock abspielbar



Teilen-Funktion für Export der Kontakte des iPhones / iPads nutzbar



Langes Drücken der "Anrufen"-Taste ermöglicht die Auswahl auch über Mobilfunk zurückzurufen



Anzeigename zur eigenen Rufnummer wird bei eingehendem Anruf in der App angezeigt

Behoben: Sortierung der Kontakte mit Umlauten am Anfang unerwartet

Kostenlos im iOS Store laden

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat an der FritzApp Fon gearbeitet und mit der neuen Version 5.2.0 ein interessantes Update veröffentlicht. Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue App-Version herunterladen.Die Release-Notes findet ihr am Ende dieses Beitrags - daraus kann entnommen werden, dass es neben der neuen Anruflisten diverse Verbesserungen gibt. So lässt sich jetzt die Teilen-Funktion für den Export der Kontakte des iPhones / iPads nutzen. Die Entwickler haben zudem einen Fehler ausgemerzt, wodurch unter Umständen die Sortierung der Kontakte durcheinander geriet.Die neue FritzApp Fon-Version steht als automatisches Update und im iOS Store zum Download bereit Mit der FritzApp Fon können FritzBox-Besitzer ihr Smartphone im Grunde wie ihr Haustelefon nutzen. Über die App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 . AVM wünscht sich Feedback, damit die App auch den Kundenwünschen nach angepasst werden kann.