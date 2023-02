Jetzt aktualisieren: AVM startet Updates für FritzApp Fon und WLAN

AVM startet die Woche mit zwei App-Updates für alle FritzBox-Besitzer mit einem iPhone. Mit der neuen Version der FritzFon-App gibt es jetzt eine neue Option zum Starten der App-Einrichtung. Zudem gibt es Verbesserungen für die FritzApp WLAN.

iPhone als Festnetztelefon

Zusammenfassung AVM stellt Updates für FritzFon-App und FritzApp WLAN bereit

FritzFon-App: Neue Option zum Starten der App-Einrichtung & Fehlerbehebung

FritzApp WLAN: Überarbeitete Einstellungen & weitere Verbesserungen

FritzFon-App: FritzOS 7.20 & iOS 14 notwendig

AVM empfiehlt schnellstmögliches Update

Kostenlos im iOS Store laden

AVM

Wir haben uns die Änderungen einmal angeschaut. Interessant ist vor allem die neue Version für die "FritzApp Fon", die AVM ab sofort bereitstellt. Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue FritzApp Fon-Version 5.2.2 herunterladen. Nutzer sollten das Update automatisch erhalten, können es aber auch manuell aus dem iOS App Store laden.Die Änderungen halten sich in Grenzen, das Changelog ist verhältnismäßig kurz. Die Neuerung betrifft die Einrichtung der App an sich. Auf Nutzer-Feedback hin wurde die Einrichtung nun so geändert, dass sie auch mit vorher selbst angelegten FritzBox-Benutzer möglich ist. Zudem wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass E-Mail-Adressen nach dem Export von Kontakten unter Umständen nicht gelöscht werden konnten.Das zweite Update steht für die FritzApp WLAN bereit. In den Release-Notes heißt es, dass grundlegend überarbeitete App-Einstellungen starten. Zudem gibt es Stabilitäts- und Detailverbesserungen. Die neue Versionsnummer ist 1.9.0.Über sicherheitsrelevante Aktualisierungen innerhalb der beiden Updates wurde nicht informiert. AVM empfiehlt jedoch allen Nutzern, die Update schnellstmöglich zu installieren.Über die FritzFon-App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 . AVM wünscht sich Feedback, damit die App auch den Kundenwünschen nach angepasst werden kann.