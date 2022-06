Jetzt aktualisieren: AVM startet neues Update für FritzApp Fon

AVM startet ein Update für alle FritzBox-Besitzer , die die iOS-App FritzFon für das iPhone nutzen. Mit der neuen Version gibt es vorrangig Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wir haben uns die Änderungen einmal angeschaut.

Das Unternehmen hat eine neue Version für die "FritzApp Fon" bereitgestellt. Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue FritzApp Fon-Version 5.1.3 herunterladen. Nutzer sollten das Update automatisch erhalten, können es aber auch manuell aus dem iOS App Store laden.Die Änderungen halten sich in Grenzen, das Changelog ist verhältnismäßig kurz. Über sicherheitsrelevante Aktualisierungen wird dabei nicht informiert. AVM empfiehlt jedoch allen Nutzern, das Update schnellstmöglich zu installieren. Häufig gibt es Änderungen unter der Haube, die sicherheitsrelevant sind, aber nicht in den Release-Notes aufgeführt werden.AVM hat unter anderem einen Fehler behoben, durch den Nutzer keine Anzeige des Namens bei Anruf über eine Kurzwahl sahen. Die komplette Liste der Änderungen findet ihr am Ende dieses Beitrags.Über die App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 . AVM wünscht sich Feedback, damit die App auch den Kundenwünschen nach angepasst werden kann.