DJI Mini 3 reduziert: 4K-Drohne im Bestpreis-Bundle bei Media Markt

Bei Media Markt sinkt der Preis für die DJI Mini 3 auf einen Tiefpreis. Die beliebte Drohne kommt in der Fly More Combo mit zusätzlichen Akkus, Zubehör und der DJI RC mit 5,5-Zoll-Display. Für das "Rundum sorglos"-Paket werden für kurze Zeit nur 699 Euro fällig - ein toller Deal.

DJI Mini 3 Fly More Combo & DJI RC Jetzt für 699 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Informationen zur DJI Mini 3 und der Fly More Combo mit DJI RC

DJI Mini 3 Fly More Combo & DJI RC Jetzt für 699 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

DJI

Der Media Markt Online-Shop reiht sich ein als einer der günstigsten Händler für das Fly More Combo-Bundle der DJI Mini 3 . Gerade jetzt im Sommer, kurz vor dem Urlaub und den Ferien, stehen Drohnen weit oben auf der Wunschliste, vor allem die mit einem solch guten Preis-Leistungs-Verhältnis.Die DJI Mini 3 gehört zu den beliebtesten Drohnen am Markt. Nicht nur aufgrund ihres geringen Preises, auch durch ihre einfache Bedienbarkeit und die zeitgemäße Ausstattung erfreut sie sich aktuell großer Beliebtheit bei Drohnen-Einsteigern. Sie bringt nur 249 Gramm auf die Waage und setzt auf einen 1/1,3"-Sensor mit 48 Megapixeln und dual-nativer ISO für starke Video-Aufnahmen in 4K-HDR mit 30 FPS. Und das bei einer Akkulaufzeit von bis zu 38 Minuten und einer Reichweite von zehn Kilometern. Bei Media Markt wird die DJI Mini 3 in der sogenannten Fly More Combo angeboten, einem interessanten Bundle, optimal für den Einstieg. Die Drohne wird mit insgesamt drei Akkus, einer Zweiwege-Ladestation und einer Umhängetasche ausgeliefert. Außerdem ist die beliebte DJI RC (Remote Control) mit 5,5-Zoll-Display und HD-Videoübertragung im Paket enthalten. Zur Sicherheit legt DJI weitere Ersatzpropeller, Schrauben, USB-Kabel und Werkzeug bei, damit auch wilden Drohnenflügen nichts im Weg steht.