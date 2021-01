Telekom bietet Mobilfunk-Kunden weiter 500 MB-Datengeschenk

Die Deutsche Telekom bietet weiterhin das Daten-Geschenk an die Nutzer der Magenta Service-App an. Eigentlich war das "Extra" nur für 2020 angekündigt worden. Dabei stehen 500 MB Daten extra zur Verfügung, die man sich Monat für Monat sichern kann.

Das geht aus einer Meldung von Caschy in seinem Blog hervor . Über das Gratis-Daten-Paket, das sich Telekom-Kunden über die Magenta Service-App sichern können, hatten wir schon mehrfach berichtet. Dabei winken den Mobilfunk-Kunden der Telekom jeweils in der Magenta Service-App 500 MB gratis. Angekündigt war das Ganze zuletzt als eine temporäre Aktion bis Ende Juni 2020, dann wurde das Extra verlängert. Damals hieß es, man werde die 500 MB zusätzlich bis Ende des Jahres anbieten, doch auch heute, zum Jahresstart 2021, findet man als Magenta-Nutzer sein Datengeschenk in der App.Vor der Aktion hatte der Konzern seinen Kunden immer einmal wieder kleine Datenpakete geschenkt, monatlich standen dann 300 MB zusätzlich zur Verfügung. Dann wurde mit der neuen Aktion das Daten-Extra auf 500 MB aufgewertet.Diese monatliche Dreingabe kommt aber nicht automatisch, der Kunde muss das 500 MB-Paket jeden Monat aufs neue aktivieren. Die Telekom gewährt dabei allen Nutzern zusätzlich zu ihren gebuchten Inklusiv-Einheiten je Monat 500 MB kostenlos dazu. Das erscheint für den einen Nutzer vielleicht nicht gerade viel, aber gerade für Kunden mit kleinen Daten-Paketen ist es ein erfreulicher Bonus. Schon in den ver­gang­enen Monaten konnten sich so gerade Nutzer von kleineren Inklusiv-Einheiten noch einmal über die Zeit retten, ohne eine Drosselung hinzunehmen.Die Inanspruchnahme des Gratis-Volumens ist einfach. In der Kunden-App muss man sich dazu mit seinen Nutzer-Daten anmelden und erhält dann das kleine Extra nach dem Login angeboten. In der Service-App taucht das Daten-Extra als "Ihr Geschenk ansehen" auf. Dort muss man nur klicken und kann anschließend von dem Extra profitieren. Wichtig ist, dass man die jeweils aktuelle Version der Apps verwendet (Links am Ende des Beitrags).Die Gutschrift der 500 MB wird dann in der App und per SMS bestätigt. Die 500 MB gibt es für den aktuellen Abrechnungszeitraum dann einfach obendrauf. Nutzen können diesen Bonus Vertrags- und Prepaidkunden, die einen Privattarif ausgewählt haben, Businesskunden erhalten ebenso wie Familien-Angebote aktuell keinen Bonus.