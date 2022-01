T-Online: Abgelaufenes Telekom-Zertifikat sorgte für Mail-Probleme

Ein Zertifikats-Problem beim E-Mail-Dienst der Telekom sorgte dafür, dass bei zahlreichen Nutzern eine Fehlermeldung zum Vorschein kam. Das hinterlegte Zertifikat wurde nicht verlängert. Inzwischen wurde ein neues Zertifikat eingespielt, sodass keine Einschränkungen mehr bestehen.

Das Problem wurde inzwischen beseitigt

Wer den E-Mail-Service T-Online nutzt und sein Postfach mit einem Client synchronisieren wollte, bekam ab 0 Uhr womöglich eine Fehlermeldung zu sehen. Wie Borncity schreibt, war hierfür ein Zertifikat, das zum 30. Januar 2022 abgelaufen ist, verantwortlich. Die Kunden konnten weiterhin per Weboberfläche auf den Server zugreifen und Mails versenden. Da erst am 27. Januar ein neues Zertifikat eingespielt wurde, scheint die Telekom die Erneuerung nicht vergessen zu haben. Weshalb das Zertifikat trotzdem abgelaufen ist, bleibt unklar.Im "Telekom hilft"-Forum lassen sich zahlreiche Beiträge zu dem Thema finden. Vielen Kunden ist aufgefallen, dass sie ihre Mail-Clients nicht mehr ohne Fehlermeldung mit dem Server synchronisieren konnten. Zunächst sind einige Nutzer davon ausgegangen, dass das Problem an ihnen liegt und sie es selbst beheben müssten. Da das Zertifikat von der Telekom bereitgestellt wird, kann der Fehler allerdings nur vom Anbieter beseitigt werden. Ein Kundenbetreuer der Telekom hat das Problem bestätigt und an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.Zunächst hatte der Mitarbeiter in der Kundenbetreuung vermutet, dass das für die Zertifikate zuständige Team am Wochenende nicht erreichbar sei. Inzwischen wurde das Problem jedoch behoben und ein neues Zertifikat erstellt. Damit sollten sich Mail-Clients ohne Probleme mit dem Server verbinden können. Der Dienst lässt sich also wieder wie gewohnt nutzen.