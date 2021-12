Deutsche Telekom startet Tests für Telefonie über die 5G-Netze

Bei der Deutschen Telekom will man zügig nicht nur reine Datenverbindungen über die neue 5G-Infrastruktur abwickeln, sondern auch die Sprachtelefonie auf der Technik aufsetzen. Ein erstes Testgebiet hierfür ist nach Angaben des Unternehmens bereits gestartet.

Aktuell nur Tests

Seit einigen Jahren setzen die Netzbetreiber - unter ihnen auch die Telekom - auf die Voice over LTE-Technologie. Diese sorgte bereits für eine wesentlich bessere Qualität der Sprachverbindungen im Vergleich zu den vorher genutzten Codecs bei der Telefonie. Nun beginnt die Telekom damit, das neuere VoNR, das für "Voice over New Radio", steht, in seine Netze zu integrieren.Der Name bezieht sich auf das "New Radio", als das die 5G-Technologie in Fachkreisen auch bezeichnet wird. Wie der Konzern mitteilte, hätten Kevin Pascal Neeb, Netz-Entwicklungsplaner bei der Telekom-Technik und sein Kollege von der Funknetzplanung, Michael Hesse, die beiden Sätze "Sekunden entscheiden über Leben" und "Im Fernsehen wurde alles gezeigt" als erstes über die neu eingeschalteten VoNR-Verbindungen übertragen."Es gibt verschiedene Voice Samples in verschiedenen Sprachen. Die werden dann gesprochen. Und auf der Gegenseite wird über eine MOS-Skala gemessen, wie gut die Sprachqualität ist", erklärte Neeb. Um Sinnhaftigkeit geht es hierbei nicht. Der Fernsprech-Pionier Johann Philipp Reis hatte bei seinem ersten Telefonat im Jahr 1861 seinem Gegenüber beispielsweise mitgeteilt: "Das Pferd frisst keinen Gurkensalat."Die ersten VoNR-Dienste hat die Telekom in Merseburg in Sachen-Anhalt eingeschaltet. Für die normalen Nutzer ist es allerdings aktuell noch nicht verfügbar. "Wir haben ein Messfahrzeug, mit dem wir durch das Testgebiet fahren. Außerdem führen wir Messungen an verschiedenen Punkten innerhalb unseres Testgebietes durch", erklärte Neeb. Wenn die Technik demnächst aber allgemein verfügbar ist, soll nicht nur die Sprachqualität steigen. Auch der Rufaufbau soll schneller erfolgen und Nutzer können dann auch parallel über das 5G-Netz telefonieren und Daten austauschen.