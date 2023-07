Verrückt: Gepimpte Apple Vison Pro für "nur" 40.000 Dollar von Caviar

Auf die Zubehörhersteller von Apple ist Verlass: Als ob Apple Vision Pro nicht schon teuer genug wäre, gibt es jetzt das Angebot für eine aufgehübschte Version, die mit echtem Gold verziert wird und lächerliche 40.000 Dollar kosten soll.

Apple Vision Pro von Caviar - mit Goldbeschlag für 40.000 Dollar

Limitierte Auflage geplant

Zusammenfassung Apple Vision Pro von Caviar mit Echtgoldeinlagen für 40.000 Dollar.

Caviar bietet Smartphones und Zubehör zu immensen Preisen an.

Streng limitierte Auflage von 24 Geräten.

Verziert im Stil von Tom Fords Klappbrillen und Gucci-Skimasken.

Darauf ist das Online-Magazin AppleInsider gestoßen. Die "CVR Edition" der Apple Vision Pro des Anbieters Caviar soll mehr als elfmal so viel kosten wie das Original von Apple.Dabei diskutierten viele bereits nach der Ankündigung, ob Apple seinen verhältnismäßig hohen Preis überhaupt durchsetzen kann, ob es Nutzer gibt, die mehrere Tausend Dollar oder Euro in die Brille investieren werden . Auch Apple soll mit dem Preis nicht ganz glücklich sein und hat Gerüchten zufolge zunächst überlegt, den Preis zumindest noch nicht bei der WWDC zu nennen Für den Luxus-Ausstatter Caviar ist das aber keine Frage. Seit Jahren bietet man dort Smartphones und Zubehör an, das extra "aufgehübscht" und mit Gold und anderen exklusiven Materialien verschönert wird.Daher bietet man später in diesem Jahr dann auch exklusiv für den Käufer der Apple Vision Pro die Luxus-Variante an. Allerdings müssen potenzielle Interessierte schnell sein - zunächst ist eine streng limitierte Auflage von nur 24 Geräten geplant."Inspiriert von den feinsten Modeaccessoires, wie Tom Fords Klappbrille und Gucci-Skimasken, hat [Caviar] Apple Vision Pro in einen Gipfel der Technologie und des Stils verwandelt", so das Unternehmen in einer Presseerklärung. "Dieses visionäre Gerät bietet nicht nur fortschrittliche Funktionen, sondern ist auch ein Kunstwerk, das sich nahtlos in Ihren persönlichen Raum einfügt. Das ist Apple Vision Pro. Nur dass alles, was bei den Demos von Apple noch silbern aussah, jetzt ganz in Gold ist.Und der Riemen an der Rückseite ist jetzt nicht nur aus Leder, sondern aus "Connolly-Leder, das für seine zarte und doch robuste Beschaffenheit bekannt ist. Dieses legendäre Leder, das an den britischen Königshof und an Rolls-Royce geliefert wird, garantiert dem Besitzer des Geräts ein unvergleichliches Erlebnis", so Caviar.