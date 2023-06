Knaller-Preis: Samsung 970 Evo Plus SSD bei Media Markt für 47 Euro

Wer nach einer zuverlässigen SSD Ausschau hält, der sollte sich die Samsung 970 Evo Plus mit 1 TB Speicher genauer ansehen. Media Markt verkauft das M.2-Modell mit PCIe-3.0-Technik und Datenraten von bis zu 3500 MBit/s aktuell zum Bestpreis von nur 46,99 Euro.

Die Samsung 970 Evo Plus erreicht somit einen neuen Tiefstpreis und gilt aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, stetigen Firmware-Updates und Co. für unter 50 Euro als No-Brainer für alle, die noch nicht auf PCIe 4.0 aufgerüstet haben und beim SSD-Kauf sparen wollen.Die Samsung 970 Evo Plus SSD mit 1 TB Speicher ist ein leistungsstarkes und effizientes Speichermedium, das sich hervorragend für High-End-Computer, Gaming-Systeme und professionelle Workstations eignet. Mit ihrer innovativen V-NAND-Technologie und dem Phoenix-Controller liefert diese SSD starke Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s und 3300 MB/s.Damit verbessert sie die Systemleistung im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs oder gar klassischen Festplatten (HDD) deutlich. Sie verfügt außerdem über die Intelligent TurboWrite-Technologie, die einen Puffer für schnelle Übertragungen bereitstellt und somit die Leistung noch weiter steigert.Die Samsung 970 Evo Plus zeichnet sich außerdem durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Ihre hohe TBW-Rate (Total Bytes Written) von bis zu 600 TB garantiert eine hohe Lebensdauer, während ihre Dynamic Thermal Guard-Technologie eine Überhitzung der SSD verhindert, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.Zudem bietet die SSD dank Samsung Magician-Software eine umfassende Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Laufwerken, Firmware-Updates und mehr. Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Effizienz und Langlebigkeit macht die Samsung 970 Evo Plus zu einer hervorragenden Wahl für alle, die ihre Systemleistung verbessern möchten.