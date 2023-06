Netflix im Urlaub nutzen: Konto-Sharing-Regeln absichtlich unklar

Wegen der neuen Konto-Sharing-Regeln kommt es bei der Nutzung von Netflix zu einigen Änderungen. In einigen Fällen bleiben aber Fragen zu den genauen Bedingungen offen - und Netflix gesteht ein, dass man beim Regelwerk mit voller Absicht nicht ins Detail geht.

Netflix-Accounts: Unklarheiten beim neuen Regelwerk sind gewollt

Unter welchen Umständen kann man wann, wo und wie seinen Netflix-Account nutzen? War diese Frage vor den Anpassungen für das Account-Sharing recht leicht zu beantworten, hat das Unternehmen jetzt ein deutlich komplexeres Regelwerk aufgelegt. Netflix-Accounts sind ab jetzt an eine Hauptadresse gebunden, die Nutzung an anderen Orten ist an eine strenge und recht umständliche Vorgabe gebunden: einmal im Monat muss sich die Netflix-App am Heimstandort mit dem Internet verbinden.Doch was ist mit Aufenthalten außerhalb der Hauptadresse, die länger als einen Monat dauern und wie steht es um das Versprechen des Unternehmens, den Dienst auf Reisen problemlos nutzen zu können? Zu all diesen Fragen liefert Netflix aktuell in seinem FAQ-Artikel keine konkreten Antworten. Und auch auf die jüngste Nachfrage von Golem , ob man hier genauere Details zu den Bedingungen liefern kann, zeigt Netflix nur wenig Mitteilungsbereitschaft.Im Gegenteil: Man wolle sich "nicht im Detail äußern", wie genau Netflix die Vorgaben kontrolliert und welche Einschränkungen im Zweifelsfall drohen, "damit diese Neuerungen nicht bewusst technisch umgangen werden". Netflix hat also Angst davor, dass findige Nutzer Umwege für die Account-Sperren finden. Golem wollte auch genauere Angaben, wie ein Wechsel des Standortes des Netflix-Haushaltes möglich ist, auch hier verweigert Netflix aber Details.