Netflix plant sein erstes Live-Sport-Event - aber anders als man denkt

Netflix konzentriert sich in den letzten Jahren immer mehr auf Sport-Inhalte, Serien wie die Formel-1-Dokumentation Drive to Survive sind auch ein großer Erfolg. Live-Sport gehörte bislang nicht zum Portfolio des Streaming-Dienstes, das dürfte sich aber im nächsten Herbst ändern.

Drive to Survive trifft Full Swing - live

Zusammenfassung Netflix baut Sportinhalte aus: Drive to Survive, Full Swing, Quarterback

Live-Sport-Übertragung geplant: Promi-Golfturnier mit F1-Fahrern

Konkurrenz investiert viel Geld in Live-Sport

Netflix mischt bei Lizenzkosten nicht mit, versucht sich dennoch an Sportinhalten

Experimente mit Live-Übertragungen gemischt: Comedy und Reality-TV-Sendung

Drive to Survive war und ist für Netflix eine riesige Erfolgsgeschichte, mit der der Streaming-Dienst wohl selbst nicht ganz gerechnet hat. Denn die etwas dramatisierte und Seifenoper-artige Nacherzählung der jeweiligen Formel-1-Saison hat nicht nur für beste Abrufzahlen gesorgt, sie hat auch das geschafft, was den F1-Verantwortlichen jahrzehntelang nicht gelungen ist, nämlich die Rennsportserie in den USA populär zu machen.Netflix nahm sich Drive to Survive zum Vorbild und startetet zuletzt Full Swing, eine Doku, die professionelle Golfer bei ihrer Arbeit begleitet. Demnächst folgt mit "Quarterback" eine weitere Serie dieser Art, diese wird den NFL-Stars Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota auf die Finger schauen.Kurzum: Sport ist für Netflix ein gutes Geschäft und diesen Bereich will man auch ausbauen. Konkret plant Netflix derzeit seine erste Live-Übertragung eines Sport-Events. Wie das Wall Street Journal berichtet, bereitet Netflix ein Promi-Golfturnier vor, an dem u. a. Drive to Survive-Fahrer und Full Swing-Profis teilnehmen sollen.Die Gespräche sind laut dem WSJ aber noch in einem recht frühen Stadium, die Sache könnte also durchaus noch platzen. Allerdings deutet alles darauf hin, dass Netflix in diese Richtung expandiert. Nicht nur Netflix: Viele andere Streaming-Anbieter, darunter Apple TV+ (MLS-Fußball, Baseball), Paramount+ (Champions League in den USA) und Google bzw. YouTube (Football), investieren derzeit viel Geld in Live-Sport.Netflix mischt bei diesen Deals sicherlich wegen horrender Lizenzkosten nicht mit, versucht sich aber dennoch an Sportinhalten. Die bisherigen Erfahrungen mit Live-Übertragungen waren bisher gemischt: Beim ersten Experiment dieser Art, der Übertragung einer Comedy-Show, klappte alles ohne Probleme. Der zweite Versuch bei der Reality-TV-Sendung "Liebe macht blind" ging hingegen spektakulär schief.