Waipu.tv & Netflix Streaming-Deal ist wieder da: Bis zu 180 Euro sparen!

Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat den Netflix-Streaming-Deal noch einmal neu aufgelegt. Für kurze Zeit gibt es satte 50 Prozent Rabatt auf das beliebte Perfect Plus-Abo, inklusive Net­flix-Zugriff. Beides zusammen gibt es so schon für unter zehn Euro mo­nat­lich.

Halber Preis, aber nur für kurze Zeit

Perfect-Plus mit Netflix Basis Nur 9,75 Euro statt 19,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 9,74 Euro sparen - über 116 Euro in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard Nur 12,25 Euro statt 24,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 Euro sparen - fast 146 Euro in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium Nur 14,75 Euro statt 29,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 14,74 Euro sparen - über 176 Euro in 12 Monaten sparen

Waipu FAQ Nach erfolgreicher Buchung eines waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Pakets erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie Ihr aktuelles Netflix-Abo mit waipu.tv verbinden können. Nach erfolgreicher Verknüpfung Ihrer waipu.tv- und Netflix-Konten erfolgt die Abrechnung des Gesamtbetrages über waipu.tv. Die Abrechnung über Netflix wird durch die Aktivierung pausiert. Sobald Sie Ihr Paket bei waipu.tv kündigen, läuft Ihr bei Netflix direkt gebuchtes Abo bei Netflix weiter. Dies gilt nur für Verknüpfungen mit bestehenden Netflix-Abos.



Wenn Sie bereits Kunde von waipu.tv sind, können Sie ein waipu.tv Perfect Plus mit Netflix-Paket einfach auf dieser Seite buchen. Alternativ können Sie Ihr Paket in Ihrem Account unter "Mein Konto" upgraden.

Waipu.tv - Übersicht zum Angebot Diese Abos jetzt mit 50 Prozent Rabatt sichern!

Schnell sein lohnt sich, denn der Sonderpreis gilt nur für kurze Zeit. Waipu hat dazu die drei Pakete reduziert , in denen der Netflix-Zugriff mit dabei ist: Dabei hat man die Wahl zwischen Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Basis, mit Netflix Standard oder mit Netflix Premium. Der Unterschied ist dabei, mit wie vielen Streams man gleichzeitig das Netflix-Abo nutzen kann und wie die Wiedergabe-Qualität ist.Das Basis-Abo bietet nämlich nur HD-Qualität mit einem Stream. Wer auch sei Streams zeitgleich nutzen und Full-HD schauen möchte, benötigt das Standard-Abo. Im Premium-Abo gibt es letztendlich vier parallele Streams und Ultra HD.Preislich interessant sind alle Angebote. Es geht los bei 9,75 Euro pro Monat bei Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Basis. Der reguläre Preis beträgt bei Buchung über Waipu 19,49 Euro. Wer beide Dienste einzeln abschließt, zahlt noch mehr. Je nach ausgewähltem Paket kann man bis zu 180 Euro sparen!Dieser Sonderpreis gilt für die ersten zwölf Monate. Man schließt dabei einen Vertrag mit der Mindestlaufzeit von einem Monat ab, kann also monatlich kündigen. Dann ist allerdings auch der Angebotspreis futsch. Nach zwölf Monaten steigt der Preis auf automatisch das dann jeweils gültige Preisniveau.Besonders praktisch: Auch wenn man schon Netflix-Kunde ist, kann man das Angebot dennoch einfach nutzen, mit wenigen Ausnahmen. Auch Waipu-Bestandskunden können den Deal abschließen und auf das Kombi-Angebot upgraden. Dazu heißt es in der FAQ bei Waipu