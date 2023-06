Filme und Serien: Diese Woche auf Netflix, Prime Video und Disney+

In dieser Woche könnt ihr bei den Streaming-Anbietern Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ etwas mehr als 20 Neustarts rechnen. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören: Tyler Rake 2, Stillwater, The Grand Tour und Assassin's Creed. Mehr dazu in unserem Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 24

Mortal Kombat ab 13. Juni

Amy Schumer: Emergency Contact ab 13. Juni

The Surrogacy ab 14. Juni

Unser Planet II ab 14. Juni

Black Clover: Sword of the Wizard King ab 16. Juni

Tyler Rake: Extraction 2 ab 16. Juni

Hello Again - Ein Tag für immer ab 18. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 24

SAS: Red Notice ab 13. Juni

Veronica Mars ab 14. Juni

Lewandowski - The Unknown ab 15. Juni

Dear Evan Hansen ab 15. Juni

Stillwater - Gegen jeden Verdacht ab 15. Juni

Let Him Go ab 15. Juni

The Grand Tour: Eurocrash ab 16. Juni

Dead For A Dollar ab 17. Juni

Das Mädchen aus dem Wasser ab 17. Juni

Unlocked ab 18. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 24

Farm Rebellion ab 14. Juni

Assassin's Creed ab 16. Juni

Stan Lee ab 16. Juni

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs ab 16. Juni

Vom 12. bis 18. Juni zeigen sich die drei großen Videoplattformen zwar zahlenmäßig sparsam, können allerdings mit deutlich namhafteren Blockbustern überzeugen. Bei Netflix etwa stehen der Action-Streifen Tyler Rake: Extraction 2 mit Chris Hemsworth und Mortal Kombat in den Startlöchern. Außerdem sieht man ein neues Comedy-Special von Amy Schumer und die beliebte Dokumentation Unser Planet 2. Amazon Prime Video zeigt hingegen den Thriller Stillwater mit Matt Damon und Abigail Breslin, den Western Let Him Go mit Kevin Costner und als Highlight The Grand Tour: Eurocrash mit dem Trio James May, Jeremy Clarkson und Richard Hammond. Außerdem sieht man Veronica Mars und die Lewandowski Fußball-Doku. Disney+ hält zu guter Letzt Assassin's Creed, eine Serie über Marvel-Legende Stan Lee und die Doku Farm Rebellion bereit.