MyFritz!App & WLAN: Neue Updates mit Support für Wi-Fi 7, NAS & Co.

AVM aktualisiert seine FritzBox-Apps für Smartphones und Tablets. Sowohl für die MyFritz!App unter iOS als auch für die Fritz!App WLAN unter Android stehen ab sofort neue Updates bereit. Verbessert wurden unter anderem Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 sowie der Support für Fritz!NAS.

Mit den jüngsten Aktualisierungen hebt das Berliner IT-Unternehmen die MyFRITZ!App iOS ) auf Version 2.9.0. Ab sofort ist es mit ihr möglich, Ordner im Fritz!NAS zu erstellen, statt Dateien nur in bereits vorhandenen Strukturen zu verwalten. Weiterhin wurden die Einstellungen der App überarbeitet, die VoiceOver-Unterstützung in der Heimnetzliste verbessert und diverse Stabilitäts- und Detailanpassungen vorgenommen.Von letzteren profitiert auch die FRITZ!App WLAN Android ), die aktuell das Update auf Version 2.12.10 erhält. Abseits davon fügt AVM die Unterstützung von Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 hinzu und dreht ebenfalls an entsprechenden Stellschrauben in den Einstellungen. Die beiden Updates erfolgen bekanntlich automatisch (z.B. über Nacht) bzw. manuell über den Apple App Store und den Google Play Store.Hierbei handelt es sich um eine mobile Anwendung von AVM, die es den Benutzern ermöglicht, auf ihre FritzBox und angeschlossene Geräte von überall aus zuzugreifen. Nutzer können Anrufinformationen abrufen, Voicemail-Nachrichten abhören, Smart-Home-Geräte steuern und Dateien des FritzBox-NAS verwalten. Überdies bietet die MyFRITZ!App zusätzliche Sicherheitsfunktionen hinsichtlich der Aktivitäten im Heimnetzwerk und zudem die Möglichkeit, Einstellungen des Routers von unterwegs aus zu ändern.Eine weitere mobile AVM-Anwendung, die für die Verwaltung und Optimierung von WLAN-Netzwerken entwickelt wurde. Mit dieser App kann die Signalstärke und Geschwindigkeit des WLANs überprüft, detaillierte Informationen zum Netzwerk erhalten und eingesehen werden, welche Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Nutzer können zudem die besten Standorte für ihre FritzBox und andere AVM-Geräte (z.B. Repeater) ermitteln, um das WLAN-Signal im gesamten Zuhause zu optimieren.