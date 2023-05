Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Juni

Für den kommenden Monat Juni stellt Amazon eine Handvoll neuer Filme und Serien für seinen kostenlosen Streaming-Dienst Freevee bereit. Darunter Stargate Atlantis und Tribunal Justice. Wie immer gilt: Alles gratis, aber mit Werbung. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Amazon Freevee stellt sich vor: Der kostenlose Streaming-Dienst

Was ist eigentlich Freevee: Im Gegensatz zu Prime Video ist Amazon Freevee ein kostenloser Streaming-Dienst, der allerdings mit Werbung finanziert wird. Vor dem Abspielen und zwischen Serien sowie Filmen kommt es zu kurzen Werbeunterbrechungen. Zudem ist die Auswahl an Blockbustern kleiner und älter.

Amazon Prime Video: Gratis Freevee-Inhalte im Juni 2023

Stargate Atlantis ab 1. Juni

Tribunal Justice ab 9. Juni

The Neighbors ab 16. Juni

Rebellion der Magier ab 1. Juni

Beyond the Wasteland - A Mad Max Documentary ab 5. Juni

Die in a Gunfight ab 14. Juni

Captain Fantastic ab 23. Juni

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Nach Judy Justice scheint der kostenlose Freevee-Bereich von Amazon Prime Video zum Outlet für US-amerikanische Gerichtsshows zu werden. Ab Juni erweitert man das Angebot um Tribunal Justice. Darüber hinaus stehen die sogenannten "Fast-Channels" im Mittelpunkt, ähnlich klassischer TV-Kanäle. Neu hinzu kommen hier Sender wie Motorvision TV, Heimatkino und Fabella.Abseits von Tribunal Justice verzichtet man im Juni 2023 auf weitere Freevee-Original und nimmt dazu zeitexklusive Lizenztitel ins Programm auf. Etwa die Serien Stargate Atlantis und The Neighbors sowie Filme wie Rebellion der Magier, Die in a Gunfight und Captain Fantastic. Ebenso wird die Mad Max-Doku Beyond the Wasteland ausgestrahlt.Abseits der Neustarts ist Freevee bekannt für diverse Originals. Zu den namhaftesten Streifen dürfte die Crime-Serie Bosch Legacy gelten, ein Ableger des Prime-Video-Originals. Außerdem sieht man "Klassiker" wie Unter the Dome, Person of Interest, Fringe, Weeds, 2 Broke Girls, Parks and Recreation sowie O.C, California.