Collector's Edition: 40 Jahre alter Taschenrechner bekommt Neuauflage

Taschenrechner haben wir doch heute alle in Form von Smartphones, wer braucht da ein über 40 Jahre altes Modell? Die Faszination für alte Technik hat immer auch damit zu tun, welche Geschichten ihre Nutzer mit ihnen verbinden. In dieser Hinsicht dürfte der HP 15c bei vielen Menschen ein kleines oder auch großes Kapitel einnehmen. Eingeführt im Jahr 1982, erlangte der wissenschaftliche Taschenrechner wegen seiner deutlich erweiterten Funktionalität und robusten Bauweise eine große Beliebtheit. Jetzt denkt HP, dass die Zeit reif ist, um Liebhaber mit einer Neuauflage zu locken.HP hatte den HP 15c zuletzt vor 12 Jahren in einer kleinen "Limited Edition" verkauft. Wie das Unternehmen jetzt auf der neuen Produktseite der HP 15C Collector's Edition mitteilt, will man diese Auszeit aber jetzt mit einem weiteren ganz besonderen neuen Model beenden. Allerdings gilt dabei eine klare Einschränkung für alle, die auf ein vollständig originalgetreues Gerät gehofft hatte. Ja, der neue HP 15C sieht aus wie das berühmte Vorbild aus den 80er-Jahren, im Inneren kommt aber ganz andere Technik zum Einsatz.Was das Gerät für manchen dadurch wohl an altem Charme verliert, gewinnt es an Leistungsfähigkeit dazu. HP spricht von einer bis zu 100-fach höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die programmierbaren Kalkulations-Schritte wurden von 448 im Original auf 672 Schritte erhöht, außerdem ist direkte und indirekte Speicherung in bis zu 99 Registern geboten, im alten Modell waren es 67. Insgesamt bringt der Rechner über 130 Funktionen mit. Die Vorbestellung ist ab jetzt für 130 Euro möglich.