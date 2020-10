RedCrab Calculator - umfangreicher Taschenrechner

Rechnen wie auf dem Papier

Kostenpflichte Pro-Version verfügbar

Zwar bietet auch Windows von Hause aus einen eigenen Taschenrechner, für komplexere Aufgaben bietet sich jedoch die Freeware RedCrab Calculator 7.14 als Alternative an, da diese einen erweiterten Editor enthält und Berechnungen ähnlich wie auf einem Blatt Papier ermöglicht.Im Gegensatz zum Standard-Rechner präsentiert sich die Programmoberfläche des RedCrab Calculator als großer Arbeitsbereich, in dem sich an beliebiger Stelle einzelne oder mehrere Aufgaben notieren lassen. Dabei können Ergebnisse dann auch in andere Aufgaben übernommen werden, in etwa so, wie man es aus Excel und Co. kennt.Neben einfachen Berechnungen eignet sich die Software vor allem für komplexe Formeln mit Variablen, Datenfeldern, Brüchen, Quadrat­wurzeln und Exponenten. Zur weiteren Er­läu­ter­ung der Aufgaben fügen Sie optional Bilder wie zum Beispiel Grafiken oder Beschreibungstexte hinzu.Sämtliche Eingaben im Editor lassen sich jederzeit im XRCC-Format abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt zur weiteren Bearbeitung wieder öffnen. Selbstverständlich kann das Aufgabenblatt auch ausgedruckt werden.Die Benutzeroberfläche des RedCrab Calculator ist zwar komplett in englischer Sprache gehalten, allerdings lassen sich das Tastaturlayout und die Tooltips nach einem Klick auf "Tools" in der Menüleiste auf Deutsch umschalten. In der hier angebotenen ZIP-Datei finden sich überdies Handbücher in englischer und deutscher Sprache.Auf der Entwicklerseite kann zudem eine kostenpflichtige Pro-Version erworben werden, die unter anderem zusätzliche Funktionen für Finanzkalkulationen, das Rechnen mit Maß­einheiten und die Programmierung eigener Funktionen bietet.RedCrab Calculator ist vollständig portabel einsetzbar und muss somit nicht installiert werden. Als Betriebssystem wird Windows Vista, 7, 8.x oder 10 vorausgesetzt, außerdem muss das Microsoft .NET Framework 4.5 oder höher installiert sein.