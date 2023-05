Neuer Spar-Tarif: 70 GB jetzt für nur 20 Euro, monatlich kündbar

Freenet bietet ein attraktives Mobilfunkangebot. Das passt perfekt, wenn man viel Datenvolumen benötigt und gleichzeitig flexible Laufzeit wünscht. Zum Preis von nur 20 Euro pro Monat gibt es kurze Zeit 70 GB Datenvolumen mit ordentlicher Geschwindigkeit. Weitere Vorteile winken.

Wie sucht man sich einen guten Mobilfunktarif aus? Das Netz muss passen, das Datenvolumen sollte richtig bemessen sein, zu guter Letzt ist der Preis, also alle Kosten inklusive eventueller Gebühren entscheidend.In dieser Hinsicht macht es Freenet allen mit seinem neuesten Angebot sehr einfach: Mit 70 GB Datenvolumen ist man für alle Surf-Lagen gerüstet, der Preis von 20 Euro kann sich im Vergleich mehr als nur sehen lassen, auf weitere Kostentreiber wie einen Anschlusspreis wird mittels Rückerstattung auch verzichtet.Dazu kommt: eine Kündigung ist jederzeit möglich - perfekt also auch als Übergangstarif.Umso schöner, dass der Anbieter bei diesem günstigen Preis nicht an der Geschwindigkeit spart. Das großzügige Datenvolumen kann mit bis zu 225 Mbit/s versurft werden. Damit sind die Anforderungen von allen modernen Anwendungen wie YouTube, Netflix, Spotify oder auch Mobile-Games voll erfüllt. Gesurft und telefoniert wird im Netz von Telefónica - wie es um die Abdeckung in der eigenen Umgebung bestellt ist, zeigt ein schneller Netz-Check von O2.Bleibt noch der Hinweis darauf, wie Freenet bei dieser Aktion den Anschlusspreis von 40 Euro abwickelt. Dieser muss bei der Bestellung zwar zunächst bezahlt werden, kann aber direkt danach und für die ersten 30 Tage Laufzeit per SMS zurückgeholt werden. Dafür reicht es, den Text "AP Frei" (ohne Sonderzeichen) an die 8362 zu senden, einmalige Kosten: 19 Cent.