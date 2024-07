Amazon stellt die Produktion des Echo Dot mit Uhr ein. Der kompakte Smart Speaker weicht dem teureren Echo Spot, der erst kürzlich sein Comeback feierte. Was bedeutet das für Nutzer des Alexa-Ökosystems? Wir blicken auf Veränderungen und mögliche Alternativen.

Amazon hat das Ende eines seiner beliebtesten Smart-Home-Geräte angekündigt: Der Echo Dot mit Uhr wird eingestellt. Wie das Unternehmen gegenüber dem Technologie-Portal The Verge bestätigte, wird das kompakte Modell mit integrierter LED-Zeitanzeige nicht mehr produziert. Sobald die aktuellen Lagerbestände aufgebraucht sind, verschwindet der smarte Lautsprecher aus dem Sortiment.Für viele Nutzer kommt diese Nachricht unerwartet. Der Echo Dot mit Uhr, der erst in seiner fünften Generation auf den Markt kam, erfreute sich großer Beliebtheit. Besonders geschätzt wurde die dezente LED-Anzeige, die Uhrzeit, Temperatur oder Timer-Informationen darstellte. Die Kombination aus kompaktem Design, gutem Klang und nützlicher Zeitanzeige machte ihn zu einem idealen Begleiter für Nachttisch oder Schreibtisch.Als Grund für die Einstellung nennt Amazon keine konkreten Details. Es liegt jedoch nahe, dass der Konzern den Fokus auf den neu eingeführten Echo Spot (2024) legen möchte. Dieses Gerät verfügt über ein vollwertiges Display und soll die Lücke zwischen dem einfachen Echo Dot und den größeren Echo Show Modellen schließen.Der Echo Spot bietet zwar mehr Funktionen, wie die Anzeige von Wetterinformationen oder Nachrichtenschlagzeilen, ist mit einem Preis von 94,99 Euro aber auch deutlich teurer als der Echo Dot mit Uhr, der für 63,74 Euro zu haben war - jeweils der Normalpreis. Ob alle Nutzer bereit sind, für diese zusätzlichen Features mehr zu zahlen, bleibt abzuwarten.In puncto Soundqualität dürften sich beide Geräte nicht viel nehmen. Der Echo Dot mit Uhr setzt auf einen 44-mm-Breitbandlautsprecher, während der Echo Spot einen 44,5-mm-Treiber verbaut hat. Beide sind nach vorn gerichtet und liefern für ihre Größe einen ordentlichen Klang.Ein interessanter Aspekt ist die Darstellung im Dunkeln: Während die LED-Anzeige des Echo Dot mit Uhr auch gedimmt noch relativ hell sein konnte, bietet der Echo Spot einen speziellen Nachtmodus. Hier wird die Uhrzeit in roter Schrift auf schwarzem Hintergrund angezeigt, was für lichtempfindliche Schläfer angenehmer sein dürfte.Die Einstellung des Echo Dot mit Uhr wirft Fragen zur zukünftigen Strategie von Amazon im Smart-Home-Bereich auf:Für bestehende Nutzer des Echo Dot mit Uhr gibt es zumindest vorerst keinen Grund zur Sorge. Amazon wird die Geräte weiterhin mit Software-Updates versorgen und alle Alexa-Funktionen bleiben erhalten. Wer noch eines der letzten Exemplare ergattern möchte, sollte allerdings nicht zu lange warten. Die Restbestände dürften schnell vergriffen sein.Wer auf der Suche nach einem kompakten Smart Speaker mit Zeitanzeige ist, muss sich nun nach Alternativen umsehen:Die Einstellung des Echo Dot mit Uhr zeigt einmal mehr, wie schnelllebig der Markt für Smart-Home-Geräte ist. Produkte, die gerade noch als Innovation galten, können innerhalb weniger Jahre wieder vom Markt verschwinden. Für Verbraucher bedeutet dies, bei der Anschaffung smarter Geräte auch immer die langfristige Unterstützung und mögliche Alternativen im Blick zu haben.Interessanterweise gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Fälle bei Amazon. So wurde der ursprüngliche Echo Spot der ersten Generation ebenfalls eingestellt, bevor nun der Nachfolger auf den Markt kam. Dies zeigt, dass Amazon bereit ist, auch beliebte Produkte zu überarbeiten oder zu ersetzen, wenn sie nicht mehr in die aktuelle Strategie passen.Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt für Smart Speaker in Zukunft entwickeln wird. Der Trend geht offenbar in Richtung Multifunktionalität und visuelle Darstellung. Ob dies jedoch den Bedürfnissen aller Nutzer entspricht, wird sich zeigen.