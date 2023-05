Krypto-Crash: Inter Mailand schmeißt Sponsor DigitalBits vom Trikot

Im Halbfinale de Champions League ist der Fußballclub mit "leerem" Trikot angetreten. Dort, wo normalerweise prominent die Werbung für den Trikotsponsor zu sehen ist, war dieses Mal nichts zu sehen, und das hat einen Grund: Sponsor DigitalBits zahlte bisher nicht.

Geldsorgen vergrößern sich

Krypto im Tiefflug

Zusammenfassung Inter Mailand spielt Halbfinale der Champions League mit "Blanko-Trikot": Sponsor DigitalBits zahlte bisher nicht.

DigitalBits gehört zum Kryptoanbieter von Finanztechnologie-Konzern Zytara.

Inter Mailand hat noch nicht einmal vereinbarte Summe für erste Saison erhalten.

Wert von DigitalBits seit Monaten im Tiefflug: 0,1 Prozent von Bestzeiten.

Inter Mailand offiziell kein Trikotsponsor mehr: Verlust von 140 Mio. Euro 2022.

AS Rom verbannte ebenfalls Sponsor DigitalBits von Trikots.

Inter Mailand wartet auf vereinbartes Geld in Höhe von 85 Mio. Euro pro Saison.

Der Krypro-Crash zeigt damit nun ungewöhnliche Auswirkungen. Das meldet die Sportschau . Beim Halbfinale der Champions League war das ein ungewohntes Bild - die große Werbung auf dem Trikot der Spieler von Inter Mailand fehlte.Laut Medienberichten wartet der Club bisher vergeblich auf die vertraglich vereinbarten Sponsor-Gelder des Kryptoanbieters. Hinter DigitalBits steckt der Finanztechnologie-Konzern Zytara. Wie es heißt, hat Inter Mailand noch nicht einmal die vereinbarte Summe für die erste Saison erhalten. Mahnungen halfen bisher nicht, und auch das Inter seine Frauen- und Jugend-Mannschaften ohne den DigitalBits-Schriftzug auf den Platz schickte, führte zu keiner Regung bei dem säumigen Sponsor.Das fehlende Sponsor-Geld könnte noch zu einem Problem werden. Soweit bekannt ist, wurde vor zwei Jahren eine Vereinbarung zwischen dem Krypto-Unternehmen Zytara und dem Fußballclub in Höhe von 85 Millionen Euro pro Saison geschlossen. Das Inter Mailand diese Gelder noch zu sehen bekommen wird, gilt derzeit als höchst unwahrscheinlich.Schon jetzt steht es schlecht um die Vereinskasse: 2022 meldete der Club einen Verlust von 140 Millionen Euro an. Der Wert von DigitalBits ist seit Monaten im Tiefflug und mit 0,1 Prozent nur noch ein Bruchteil von dem wert, was die Kryptowährung in Bestzeiten erzielte. Laut der Sportschau hat Inter Mailand damit nun offiziell keinen Trikotsponsor mehr und wird in der Zwischenzeit mit "Blanko-Trikot" spielen. Allein ist Inter mit dem Problem übrigens nicht. Auch AS Rom verbannte seinen Sponsor DigitalBits von den Trikots.