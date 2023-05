Pizza, Burger, Ladekabel: Lieferando kooperiert jetzt mit Media Markt

Elektronik innerhalb von 35 Minuten bis an die Haustür ist das neue Versprechen von Lieferando und Media Markt . Vorerst nur für Kleingeräte sowie Zubehör und zu Beginn des Pilotprojekts nur in Berlin. Neben einer schnellen Lieferung profitieren Kunden von längeren Öffnungszeiten.

Die Kooperation mit Media Markt bringt Lieferando in Deutschland erstmals in den Produktbereich Non-Food bzw. Consumer Electronics im Speziellen. Neben der Auswahl von Pizza, Burger, Sushi und Co. bei hunderten Restaurants stehen jetzt die ersten 100 Kleingeräte und Zubehör des Elektronikhändlers zur Verfügung. Der Fokus liegt auf Produkten des "kurzfristigen Bedarfs", der innerhalb von Minuten geliefert werden soll.Mit der Pilotpartnerschaft beschränken sich die beiden Unternehmen aktuell auf die Stadtbezirke innerhalb des Berliner Rings. Ziel ist es, die Kooperation und das Sortiment auf lange Sicht auszuweiten. Aktuell können Produkte aus folgenden Kategorien bestellt werden.Kunden in den Berliner Liefergebieten können ähnlich der Lieferando Express-Stores nun auch Bestellshops von MediaMarkt innerhalb der Lieferando-App oder der Web-Plattform finden. Die Zustellung soll vorrangig über Elektrofahrräder erfolgen. Ein Grund, warum für eine PlayStation 5 oder einen neuen Fernseher weiterhin der klassische Lieferweg per Post bzw. Spedition gewählt werden muss. Nur in speziellen Fällen kommen bei Lieferando größere Fahrzeuge oder mehrere Fahrer zum Einsatz.Neben der zügigen Lieferung innerhalb von 35 Minuten dürften Verbraucher vor allem die verlängerten "Öffnungszeiten" zusagen. Media Markt-Bestellungen nimmt Lieferando täglich zwischen 8:00 bis 23:45 Uhr entgegen. Es fallen keine Liefergebühren an und die Preise der Produkte sollen sich an denen des Media Markt Online-Shops orientieren.