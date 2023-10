MediaMarkt und Saturn: Lieferung per Lieferando stark ausgebaut

Der Lieferdienst Lieferando hilft nicht nur weiter, wenn man während der Arbeit am PC plötzlich Hunger bekommt. Auch wenn die Maus kaputt geht oder man das Smartphone-Ladegerät vergessen hat, kommt der Anbieter ins Spiel - in Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn

Just Eat Takeaway

Test erfolgreich

Service kostet zusätzlich

Zusammenfassung Lieferando erweitert Angebot in Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn

Testphase in Berlin: Technik-Produkte in Lieferangebot aufgenommen

Produkte werden direkt von Media Markt/Saturn-Filialen abgeholt

Verfügbare Produktpalette auf ca. 1000 Artikel erhöht

Lieferung erfolgt innerhalb von 40 bis 60 Minuten

Service wird bald in Dresden und Leipzig verfügbar sein, weitere Städte geplant

Angebot umfasst nun auch größere Artikel wie Smartphones, Laptops, Kameras etc.

Alle Angebote von Media Markt Heute beim Technik-Kauf sparen!

Zum Angebot

Alle Angebote von Saturn Jetzt die neuen Deals durchstöbern!

Zum Angebot

Im Rahmen eines ersten Tests hatte Lieferando in Berlin bereits seit Mai einige Technik-Produkte mit im Angebot. Dieses wird nun aber deutlich ausgebaut und auch anders organisiert. Lieferando-Fahrer holen die gewünschten Produkte jetzt an den Media Markt- oder Saturn-Filialen ab, wie es sonst bei den Gerichten von Restaurants der Fall ist.Dadurch kann die verfügbare Palette deutlich ausgeweitet werden, teilten die beiden Partner jetzt mit. Die Kunden können zwischen rund tausend Produkten wählen - zehnmal mehr als bisher, die dann binnen 40 bis 60 Minuten an die Tür geliefert werden. In den nächsten Wochen wird der Service im gleichen Umfang in Dresden und Leipzig verfügbar sein, weitere Städte sind in Planung.Neben Handy- und Computerzubehör des eiligen Bedarfs seien jetzt auch noch mehr Kleinprodukte und Gadgets rund um Spielekonsolen, Audio- und Heimunterhaltung sowie Haushalt und Bad bei Lieferando bestellbar. Hinzugekommen sind zudem viele Produkte, die sich Nutzer während der Berliner Pilotphase besonders gewünscht hätten, dazu gehören durchaus auch größere Artikel wie Smartphones, Laptops, Spiegelreflexkameras, Babyphones und Espressomaschinen."Die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn in diesem Umfang kurz vor Beginn des nachfragestarken Weihnachtsgeschäfts weiter auszubauen, ist strategisch wichtig und darüber hinaus ein großer Erfolg, der zeigt, dass die Nachfrage da ist und wir Expresslieferungen für Non-Food Artikel schnell und gut skalieren können", sagte Lieferando-Geschäftsführerin Katharina Hauke.Um die schnelle Zustellung zu ermöglichen, stellen die Mitarbeitenden in den Märkten die Bestellungen abholbereit zusammen. Die Lieferpreise orientieren sich an den Marktpreisen zuzüglich 0,99 Euro Servicegebühr. Hinzu kommen noch eventuelle Liefergebühren: In den an die Märkte angrenzenden Stadtvierteln liefert Lieferando gratis. Für weitere Strecken variiert der Preis je nach Distanz zwischen 1,49 Euro und 4,99 Euro.