Chaos bei Lieferando: Gründer freigestellt, Mutterkonzern in der Krise

Spätestens in der Corona-Pandemie haben die Essens-Lieferdienste einen enormen Boom verzeichnet. Das schnelle Wachstum scheinen einige aber nicht gut zu verkraften - bei Lieferando kann man die Lage in der Führungsebene durchaus als chaotisch bezeichnen.

Umsatz halten wird schwer

Lieferando

Der Lieferando-Gründer Jörg Gerbig wurde beispielsweise vorübergehend von seinem Posten als COO der Marke, die inzwischen zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehört, freigestellt. Wie aus einem Bericht der Wirtschaftswoche hervorgeht, laufen gegen ihn interne Ermittlungen. Es geht dabei um "mutmaßliche persönliche Verfehlungen auf einer Firmenveranstaltung".Je nach Ausgang des Verfahrens könnte Gerbig seinen Posten irgendwann sogar wiederbekommen. Klar ist allerdings, dass er auf der Jahreshauptversammlung erst einmal nicht zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat des Mutterkonzerns zur Verfügung stand. Und auch Adriaan Nühn, der das Gremium bisher leitete, stand nicht erneut auf dem Stimmzettel. Den Posten soll nun erst einmal die Tom Tom-Mitbegründerin Corrine Vigreux übernehmen - allerdings auch nur vorübergehend.Nühn beugte sich mit seinem Rückzug den nicht verstummenden Kritiken an seiner Arbeit. Als Aufsichtsratsvorsitzender hat er zwar wenig mit dem operativen Geschäft der Essenslieferanten zu tun, ist aber eben für die Besetzung des Managements zuständig. Kritiker sind der Ansicht, dass dieses nicht divers genug besetzt ist, was vielleicht auch einer der Gründe dafür ist, dass Just Eat Takeaway nicht aus seiner Krise herauskommt und der Aktienkurs seit längerer Zeit immer weiter sinkt.Mit einem nicht optimal besetzten Aufsichtsrat muss das Unternehmen nun eine herausfordernde Zeit angehen. Denn das Management muss darauf ausgerichtet werden, die Umsätze zu halten. Wenn diese nun im Zuge einer abflauenden Pandemie-Lage zurückgehen, weil wieder mehr Menschen selbst die Restaurants besuchen, dürfte sich das kaum positiv auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken.